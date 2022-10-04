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Как отстирать красное вино: 7 способов, как спасти одежду после "шумного застолья"

4 октября 2022, 16:45

Если на одежде остались пятна от красного вина, нужно избавиться от них как можно быстрее. Однако даже устаревшие пятна можно отстирать простыми способами.

Красное вино, пятно от красного вина, лимоны, соль
Как отстирать красное вино/ ua.depositphotos.com

Наверняка со многими случались ситуации, когда после шумного празднования или даже тихих домашних "посиделок" за бокалом вина застолье оборачивается неожиданными проблемами в виде пятен на одежде. Лучше всего от таких загрязнений избавляться сразу – тогда они доставят меньше всего хлопот. Однако и в ситуациях, когда нужно отстирать старые пятна от вина, не нужно опускать руки – и для таких проблем найдется решение.

Давайте разберемся, чем можно вывести пятна от красного вина с одежды, если они свежие или застарелые.

Как отстирать свежие пятна от красного вина

1. Белое вино или теплая водка

Если вы недавно пролили красное вино на вашу одежду, скатерть или другие ткани, и пятно еще не успело въесться, можно воспользоваться следующим способом для устранения загрязнения. Пятно от красного вина заливаем белым вином или теплой водкой. В их составе есть вещества, которые способны растворить такой вид алкоголя.

2. Соль

Простой поваренной солью нужно засыпать пятно и оставить на 15 минут. Когда это время пройдет, соль стряхнуть с ткани, а вещь замочить сначала в холодной воде, а затем в теплой. Сразу в горячую воду вещь с пятном класть не рекомендуется, ведь тогда загрязнение может стать синим или зеленым.

Как отстирать красное вино: 7 способов, как спасти одежду после 'шумного застолья'
Соль поможет избавиться от пятна от красного вина/ pixabay

3. Уксус

Можно приготовить раствор уксуса и воды, положить вещь в ванну или тазик и полить этим раствором пятна. Далее оставить, чтобы загрязнения отмокали, и постирать вещь полностью.

Как отстирать старые пятна от красного вина

Перед тем, как выводить устаревшее пятно от красного вина, нужно замочить испачканную одежду в теплой воде с моющим средством на 30 минут. Для этого подойдет любое средство для стирки, а также гель для мытья посуды.

1. Лимонная кислота или сок лимона

Когда пройдет пол часа, достаем вещь из воды. Далее готовим раствор лимонной кислоты, растворив ее в воде, и наносим образовавшуюся "кашицу" на пятно. Вместо лимонной кислоты можно использовать сок лимона, его нужно просто выдавить на пятно. Через некоторое время вещь нужно постирать полностью.

2. Нашатырный спирт и перекись водорода

В стакане смешиваем эти две жидкости в пропорции 1:1. Далее раствор наносим впитывающими движениями на пятно с помощью ватного диска. Затем вещь стираем полностью.

Как отстирать красное вино: 7 способов, как спасти одежду после 'шумного застолья'
Избавиться от пятен от красного вина можно нашатырным спиртом и перекисью водорода/ dom-v-sadu

3. Нашатырный спирт и жидкое мыло

Нужно смешать нашатырный спирт с жидким мылом так, чтобы мыла было в пять раз больше. Образованное средство наносим на пятно и оставляем на некоторое время. Далее стираем вещь.

В этом случае вместо жидкого мыла можно применить также средство для мытья посуды.

4. Пятновыводитель

Если народные способы не смогли справиться с пятном от красного вина, можно воспользоваться более мощными средствами – пятновыводителями, которые можно купить в магазине. В таком случае нужно следовать инструкциям, которые указаны на упаковке.

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