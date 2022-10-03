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Зачем смазывать обувь растительным маслом: простой способ, который спасет от осенней проблемы

3 октября 2022, 15:37

Обычное масло в сочетании с пчелиным воском способно защитить обувь от надоедливой проблемы, которая преследует нас по большей части осенью.

Обувь, ботинки, растительное масло
Обычное масло в сочетании с пчелиным воском защитят обувь от влаги/ ua.depositphotos.com

Осень – живописная пора, когда деревья, словно картины, окрашиваются в разнообразные цвета. Только созерцать всю красоту природа позволяет нам не всегда – в дождливые дни приходится смотреть не вокруг себя, а себе под ноги, чтобы вдруг не вступить в лужу.

Но даже самые осторожные люди не застрахованы от того, чтобы промочить ноги в дни с сильными осадками.

Чтобы потом не ломать голову, как быстро высушить обувь после дождя, лучше предотвратить такую ситуацию. Если вы задумались, чем обработать обувь, чтобы она не промокала, можете воспользоваться несколькими простыми способами.

Один из таких способов предполагает использование обычного масла с пчелиным воском. Нужно растопить пчелиный воск и добавить к нему растительное масло. Следите за тем, чтобы образовавшаяся смесь была однородной.

Дайте смеси немного остыть. Затем ею нужно обработать обувь. Такое средство поможет защитить обувь от промокания и сохранит ваши ноги сухими.

Есть еще один способ, который можно применить, чтобы в домашних условиях сделать обувь непромокаемой. Для этого понадобятся вазелин и касторовое масло. Их нужно смешать, после чего полученной смесью обработать обувь.

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