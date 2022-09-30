Как отстирать кровь с одежды: 10 способов, которые не оставят от пятен ни следа

Как отстирать кровь с одежды/ ua.depositphotos.com

Чтобы избавиться от пятен крови на одежде, нужно отстирать их как можно быстрее, ведь потом они могут сильнее въесться в ткань. Однако не стоит стирать пятна горячей водой, ведь тогда отстирается лишь часть загрязнения, а часть еще крепче закрепится.

Свежие пятна не стоит пытаться вытереть салфеткой – так пятно только лишь сильнее впитается в слои ткани. Лучше промокнуть загрязнения салфеткой, а тогда уже пытаться отстирать.

Если вы пытаетесь отстирать кровь в стиральной машине, то выбирайте режим, в котором вода подогревается до температуры не выше 40 градусов. Порошок лучше использовать с энзимами – об их наличии должно указываться на упаковке.

Итак, давайте разбираться, как вывести пятна крови с одежды в домашних условиях, в том числе – засохшие пятна крови.

1. Холодная вода

Как мы уже писали выше, пятна крови нельзя стирать в горячей воде, чтобы они не закрепились сильнее. А вот холодная вода лучше справится с этой проблемой – нужно просто прополоскать и потереть пятно в ней. Однако она уберет свежие пятна, а с теми, которые въелись, этот способ уже не справится.

Пятна крови нужно стирать в прохладной воде, но никак не в горячей/ ua.depositphotos.com

2. Хозяйственное мыло

Нужно замочить загрязненную вещь в прохладной воде на час или два. Когда это время пройдет, натереть пятна хозяйственным мылом. Подождать еще пол часа, и потом постирать вещь вручную.

3. Кубик льда

Этот способ подойдет для небольших и свежих пятен. Нужно подложить снизу бумажное полотенце и начать тереть пятно кубиком льда, нажимая на него. Во время этого стоит делать небольшие паузы, оставляя лед на пятне.

4. Перекись водорода

Нанести средство на пятно и оставить на 30 минут. Во время этого нужно периодически промокать загрязнения бумажной салфеткой и добавлять еще перекиси водорода. Когда пятно исчезнет, вещь нужно постирать в стиральной машине.

Однако такой способ не подойдет для темных вещей, его можно применять лишь на светлых тканях.

Перекись водорода может помочь отстирать пятна крови/ ua.depositphotos.com

5. Крахмал

Пятно нужно намочить и натереть крахмалом с обеих сторон. Потом подождать немного времени, пока он высохнет. Далее отряхнуть его. Вещь прополоскать в холодной воде и постирать полностью.

Крахмал можно применять и по-другому: перемешать его с водой, чтобы образовалась густая клейкая масса, нанести толстым слоем на пятно, оставить до полного высыхания и постирать.

6. Нашатырный спирт

Нужно 1 столовую ложку нашатырного спирта растворить в 1 литре воды. В этом растворе замочить одежду с пятном крови и оставить на несколько часов. Затем вещь постирать полностью или прополоскать.

7. Соль

Такой способ поможет отстирать засохшую кровь на белой одежде и белье. Нужно развести соль в холодной воде из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. При этом такая пропорция важна, и не нужно "для лучшего результата" стараться добавить как можно больше соли. Одежду нужно замочить в этом растворе ни ночь. Утром вытащить вещь из воды и постирать полностью.

Пятна крови можно отстирать с помощью соли/ pixabay

8. Глицерин

Его нужно разогреть, нанести на пятно и начать втирать ватным диском. Затем вещь постирать полностью.

9. Уксус

9-процентный уксус нужно налить на пятно и оставить на пол часа. Затем прополоскать вещь в воде.

10. Средство для выведения пятен

Такие средства можно найти в магазинах, они помогут справиться с засохшими пятнами. Стоит подбирать именно те, которые подходят под тип ткани. С условиями их использования ознакомиться на упаковке. Если эти средства предназначены для стирки в машинке, то режим нужно выбирать с низкой температурой.

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