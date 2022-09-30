Как отстирать кровь с одежды: 10 способов, которые не оставят от пятен ни следа

Есть ряд эффективных способов, как вывести пятна крови с одежды быстро и без усилий.
Чтобы избавиться от пятен крови на одежде, нужно отстирать их как можно быстрее, ведь потом они могут сильнее въесться в ткань. Однако не стоит стирать пятна горячей водой, ведь тогда отстирается лишь часть загрязнения, а часть еще крепче закрепится.
Свежие пятна не стоит пытаться вытереть салфеткой – так пятно только лишь сильнее впитается в слои ткани. Лучше промокнуть загрязнения салфеткой, а тогда уже пытаться отстирать.
Если вы пытаетесь отстирать кровь в стиральной машине, то выбирайте режим, в котором вода подогревается до температуры не выше 40 градусов. Порошок лучше использовать с энзимами – об их наличии должно указываться на упаковке.
Итак, давайте разбираться, как вывести пятна крови с одежды в домашних условиях, в том числе – засохшие пятна крови.
1. Холодная вода
Как мы уже писали выше, пятна крови нельзя стирать в горячей воде, чтобы они не закрепились сильнее. А вот холодная вода лучше справится с этой проблемой – нужно просто прополоскать и потереть пятно в ней. Однако она уберет свежие пятна, а с теми, которые въелись, этот способ уже не справится.
2. Хозяйственное мыло
Нужно замочить загрязненную вещь в прохладной воде на час или два. Когда это время пройдет, натереть пятна хозяйственным мылом. Подождать еще пол часа, и потом постирать вещь вручную.
3. Кубик льда
Этот способ подойдет для небольших и свежих пятен. Нужно подложить снизу бумажное полотенце и начать тереть пятно кубиком льда, нажимая на него. Во время этого стоит делать небольшие паузы, оставляя лед на пятне.
4. Перекись водорода
Нанести средство на пятно и оставить на 30 минут. Во время этого нужно периодически промокать загрязнения бумажной салфеткой и добавлять еще перекиси водорода. Когда пятно исчезнет, вещь нужно постирать в стиральной машине.
Однако такой способ не подойдет для темных вещей, его можно применять лишь на светлых тканях.
5. Крахмал
Пятно нужно намочить и натереть крахмалом с обеих сторон. Потом подождать немного времени, пока он высохнет. Далее отряхнуть его. Вещь прополоскать в холодной воде и постирать полностью.
Крахмал можно применять и по-другому: перемешать его с водой, чтобы образовалась густая клейкая масса, нанести толстым слоем на пятно, оставить до полного высыхания и постирать.
6. Нашатырный спирт
Нужно 1 столовую ложку нашатырного спирта растворить в 1 литре воды. В этом растворе замочить одежду с пятном крови и оставить на несколько часов. Затем вещь постирать полностью или прополоскать.
7. Соль
Такой способ поможет отстирать засохшую кровь на белой одежде и белье. Нужно развести соль в холодной воде из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. При этом такая пропорция важна, и не нужно "для лучшего результата" стараться добавить как можно больше соли. Одежду нужно замочить в этом растворе ни ночь. Утром вытащить вещь из воды и постирать полностью.
8. Глицерин
Его нужно разогреть, нанести на пятно и начать втирать ватным диском. Затем вещь постирать полностью.
9. Уксус
9-процентный уксус нужно налить на пятно и оставить на пол часа. Затем прополоскать вещь в воде.
10. Средство для выведения пятен
Такие средства можно найти в магазинах, они помогут справиться с засохшими пятнами. Стоит подбирать именно те, которые подходят под тип ткани. С условиями их использования ознакомиться на упаковке. Если эти средства предназначены для стирки в машинке, то режим нужно выбирать с низкой температурой.
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