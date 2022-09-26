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Почему после стирки вещи плохо пахнут: 4 способа избавиться от неприятного запаха выстиранного белья

26 сентября 2022, 22:59

Сначала нужно точно определить причину появления этой проблемы, и лишь потом ее устранить. Источником запаха может быть не только стиральная машинка.

Стирка, стиральная машина
Как избавиться от неприятного запаха выстиранного белья/ ua.depositphotos.com

Мы привыкли, что после стирки наша одежда должна радовать лишь свежим и приятным запахом. А стиральная машинка – это самая первая помощница, которая дарит чистоту нашим вещам. Однако такая идиллия не всегда, и порой нам приходится теряться в догадках, почему после стирки вещи плохо пахнут.

Причиной неприятного запаха может быть сама стиральная машинка, в некоторых местах которой "закрались" грязь и бактерии, да и ряд других причин, связанных именно с одеждой.

Если вы хотите найти ответ на вопрос, как сделать, чтобы вещи после стирки приятно пахли, нужно сперва разобраться в причинах неприятного запаха. Только когда вы узнаете причину, можно будет перейти к ее устранению.

Почему после стирки вещи плохо пахнут – ищем причину

1. Застоявшаяся вода. Она может собраться как в барабане, так и в резиновой манжете стиральной машины. После стирки нужно проверять, не осталось ли там воды. При необходимости протереть ее остатки и оставить дверцу открытой, чтобы она высохла.

2. Хранение грязной одежды в стиральной машине. Лучше сбрасывать всю грязную одежду в специальную корзину или иметь другое место для ее хранения до стирки.

3. Неправильное подключение к канализационной трубе. Если проблема в этом, то неприятный запах одежды вы почувствуете уже после первой стирки в машинке.

4. Неправильная дозировка моющих средств. Если засыпать слишком много стирального порошка, он не будет успевать выполаскиваться и станет благоприятной средой для размножения бактерий. Тогда до неприятного запаха из стиральной машины будет "рукой подать".

5. Продолжительность пребывания одежды в воде. Это касается замачивания вещей и ручной стирки. Если оставить одежду в воде на долгое время, например, на несколько дней, то она просто начнет гнить.

Стоит обращать внимание на то, как часто вас беспокоит эта проблема. Если неприятный запах после стирки в машинке появился впервые, то дело может быть в самой одежде. Если же проблема беспокоит вас часто – обратите внимание, насколько чиста ваша стиральная машинка.

Как избавиться от неприятного запаха одежды

1. Сода

Во время стирки в первый отсек машинки засыпаем стиральный порошок, а во второй – 3-4 столовые ложки соды. Когда цикл стирки завершится, вещи нужно прополоскать 2-3 раза, чтобы промыть остатки соды.

2. Уксус столовый

Нужно замочить вещи на час в специальном растворе. Для его приготовления на каждый литр воды добавляем 1 столовую ложку 9%-го уксуса. Затем постирать вещи в стиральной машинке или вручную.

3. Борная кислота

Этот способ также предполагает замачивание одежды в специальном растворе. Нужно в 5 литров воды добавить 10 граммов порошка борной кислоты. Замочить одежду на 30 минут, и затем постирать полностью.

4. Раствор соли

Замочить одежду на 2-3 часа в воде, добавив на каждый ее литр 1,5 столовые ложки соли. Если туда добавить 1 чайную ложку перекиси водорода, то эффект усилится.

Как избавиться от неприятного запаха стиральной машины

Если источником неприятного запаха всё-таки является стиральная машина, то ее нужно тщательно очистить. И дальше проводить такое очищение регулярно.

1. Очистить лоток для моющих средств

Лучше всего будет, если его вынимать и хорошо полоскать после каждой стирки. Ведь там могут остаться моющие средства, которые не успели вымыться водой. И они станут благоприятной средой для размножения бактерий.

Если лоток не мыли давно, его можно вынуть и замочить на несколько часов в растворе с хлорсодержащим средством. Затем хорошо промыть, а труднодоступные места очистить с помощью старой зубной щетки. После этого хорошо вытереть и вернуть емкость на место.

Еще один способ – замочить его в растворе уксуса, добавив 3 столовые ложки уксуса на 1 литр воды.

2. Чистка сливного фильтра

Для того, чтобы это сделать, придется снять люк, открутить фильтр и промыть его в горячей воде.

3. Очистка ТЭНа

ТЭН – это деталь в стиральной машине, которая нагревает воду до нужной температуры. О том, как избавиться от накипи на этой детали, мы рассказывали ранее.

4. Промывка сливного шланга

Чтобы его промыть, можно запустить цикл стирки без одежды.

5. Очистка и дезинфекция барабана и резиновой манжеты

Для этого можно воспользоваться раствором уксуса или перекисью водорода. Как правильно очистить резиновую манжету и избавиться от плесени на ней мы рассказывали ранее.

Если правильно определить причину появления неприятного запаха от одежды, использовать один из способов, чтобы от него избавиться, и тщательно очистить стиральную машинку, то об этой проблеме можно будет забыть.

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