Как вернуть цвет черным вещам: 5 чрезвычайно простых способов, которые удивят

Как вернуть цвет черным вещам/ ua.depositphotos.com

Когда мы покупаем черные вещи, то хочется, чтобы их насыщенный цвет оставался таким как можно дольше. Однако частая стирка делает такую одежду более тусклой. Со временем цвет уже не имеет той насыщенности, которая была сразу. Но если конкретная вещь дорога вашему сердцу, и вам бы не хотелось просто выбросить ее из своего шкафа, то стоит разобраться, как вернуть цвет черным вещам в домашних условиях.

Если вещь очень сильно выгорела или из черной стала серой, то можно приобрести специальную краску, с помощью которой самостоятельно дома покрасить вещь. Однако, если нужно просто вернуть насыщенность черным вещам и "освежить" их цвет – пригодятся простые домашние способы.

Табак

Нужно десертную ложку табака залить 1 литром кипятка и оставить его настаиваться, пока жидкость не остынет. Когда настой будет прохладным, процедить его. Вещь полностью постирать и после стирки равномерно протереть всю ткань губкой, смоченной в растворе.

Однако стоит следить, чтобы одни места не намочить больше, чем другие. Ведь тогда цвет изделия может быть неравномерным.

Уксус

Нужно приготовить раствор уксуса, разбавив небольшое его количество водой. В этом случае стоит соблюдать пропорции 1 столовая ложка уксуса на 1 литр воды. В таком растворе замочить одежду на 30 минут, после чего постирать ее полностью.

После такой процедуры лучше сушить одежду на свежем воздухе, чтобы запах уксуса хорошо выветрился.

Кофе

В таз с горячей водой нужно засыпать столько кофе, чтобы получился крепкий раствор. В нем замочить черную одежду на 30 минут. После этого достать вещи из воды и высушить.

Сода

Чтобы вернуть насыщенность черным вещам, можно также воспользоваться обычной содой. Небольшое ее количество нужно растворить в воде и замочить одежду в этом растворе на 1,5-2 часа. Затем постирать одежду вручную или в машинке.

Такой способ может не только улучшить насыщенность одежды, но и устранить неприятный запах пота.

Чай и уксус

Нужно в миску с горячей водой добавить два настоянные чайные пакетики и немного яблочного уксуса. В этом растворе замочить темную одежду и подержать ее так некоторое время. Потом постирать одежду.

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