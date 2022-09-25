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Зачем распылять в квартире кондиционер для стирки: простая хитрость с отличным результатом

25 сентября 2022, 07:05

Интересно, что простой кондиционер для стирки может сделать вашу квартиру или дом намного уютнее, если использовать его определенным образом.

Дом, квартира, запах в доме, пульверизатор, кондиционер для стирки
Зачем распылять в квартире кондиционер для стирки/ ua.depositphotos.com

Приятный аромат дома – это неотъемлемая составляющая уюта и домашней атмосферы, в которую всегда хочется возвращаться после тяжелого рабочего дня.

Что только не делают хозяйки, чтобы дома был приятный запах, который будет радовать и их, и их гостей. Однако среди множества методов есть достаточно простой и эффективный способ с применением кондиционера для белья. Оказывается, для хорошего запаха от текстиля это средство можно использовать не только в стиральной машине, но и довольно оригинальным способом.

Возьмите свой любимый кондиционер для стирки, запах которого вам больше всего нравится. Далее наполните пульверизатор водой на две трети.

Другую одну треть оставшегося объема наполните кондиционером для стирки. Хорошо закрутите пульверизатор, после чего тщательно взболтайте его, чтобы обе жидкости смешались.

Полученный раствор можно разбрызгивать на весь текстиль, которое есть в ваших комнатах – шторы, тюль, обшитая тканью мебель, ковры и тому подобное.

Таким же способом можно использовать и любимые эфирные масла. Их нужно добавить в воду, залить всё в пульверизатор и разбрызгать на текстиль. И тогда приятный запах дома вам гарантирован.

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