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От проблемы не останется ни следа: 4 способа, как распушить пуховик после стирки

29 сентября 2022, 07:05

Если нужно вернуть пуховику объем после стирки в стиральной машине и разбить образовавшиеся в нем комки, помогут несколько действенных способов.

Пуховик, куртка
Как распушить пуховик после стирки/ ua.depositphotos.com, Instagram

Стирка пуховика в стиральной машине сильно экономит время и силы. Ваша верхняя одежда снова будет сиять чистотой. Однако кроме положительных моментов такой способ очистки несет в себе и определенные риски. Например, наполнитель может сбиться. Если вас постигла такая проблема и вы ищете ответ на вопрос, как распушить пуховик после стирки, воспользуйтесь одним из приведенных ниже способов.

Однако прежде всего нужно запомнить, что легче будет избежать такой проблемы, чем потом бороться с ней. Для этого пуховик нужно правильно стирать в щадящем режиме при температуре не выше 40 градусов с отжимом при 500-600 (и не более) оборотов за минуту. Также обязательно во время стирки такой верхней одежды бросайте в барабан машинки магнитные мячики или мячи для игры в большой теннис.

Перед стиркой пуховика отстегните от него все элементы, которые снимаются. Ознакомьтесь с ярлычком на одежде – там может быть важная информация относительно режима и других особенностей стирки.

Кондиционер во время стирки добавлять нельзя. Также стоит следить за правильным выбором и дозировкой моющего средства.

Если же вам всё-таки не удалось избежать такой проблемы, и теперь нужно распушить пуховик после стирки, на помощь придут несколько действенных способов.

1. Отжим с теннисными мячиками

Если пух в пуховике сбился, действовать нужно поскорее. Пока верхняя одежда еще мокрая или по крайней мере влажная, нужно положить ее обратно в стиральную машину и включить отжим на небольших оборотах. При этом с пуховиком сразу бросаем в барабан машинки несколько теннисных мячей – достаточно будет четырех или пяти.

Мячи во время движения барабана машинки будут разбивать пух. После этого наполнитель нужно дополнительно расправить руками.

2. Палка

Если пуховик уже высох, можно попробовать разбить большие комки пуха с помощью гладкой палки. Подойдет, например, ручка швабры. Удары ею нужно наносить по всей поверхности, но очень деликатно.

При этом внимательно следите, чтобы палка была именно гладкой – в противном случае так можно серьезно повредить пуховик.

3. Пылесос и вакуум

С помощью пылесоса и вакуумного пакета также можно быстро распушить пух в куртке или пуховике. Для этого кладем пуховик в вакуумный пакет и выкачиваем оттуда весь воздух, воспользовавшись пылесосом. После этого вынимаем вещь из пакета и сильно встряхиваем.

4. Вручную

Пух в пуховике можно расправить и вручную. Для этого, конечно, понадобится больше времени, ведь придется разминать пальцами все комки, чтобы наполнитель равномерно распределился.

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