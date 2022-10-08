Как убрать катышки с одежды без машинки за 30 секунд: 5 эффективных способов

Как убрать катышки с одежды/ ua.depositphotos.com

Когда на улице холодает, сразу хочется достать с дальних полок своего шкафа все любимые теплые вещи. Если они и не "пойдут в ход" все вместе, то их можно хотя бы подготовить к теплому сезону. Например, устранить одну из проблем, которая часто преследует наши теплые вещи – катышки.

Для того, чтобы убрать катышки с одежды, можно приобрести специальную машинку. Она сделает это быстро и эффективно. Однако что делать, если такой машинки под руками нет, а проблему нужно устранить срочно?

Если у вас возник вопрос, как быстро убрать катышки с одежды, можете воспользоваться одним из простых способов, которые не отнимут у вас много времени.

1. Скотч

Для решения проблемы можно применить простой канцелярский скотч. Нужно отрезать его часть, тщательно приклеить к одежде с катышками и резко оторвать. Этот способ может собрать не все сразу катышки, однако в общем большинство из них он уберет.

Стоит отметить, что скотч будет действенным не только от этой проблемы. Он заодно соберет из вашей одежды и волосы, шерсть или микроскопический мусор, которые могли прилипнуть к ткани.

2. Расческа

Для этого способа подойдет только та расческа, которая имеет мелкие зубцы. Ею нужно осторожно провести по одежде, держа ее параллельно к ткани. Таким образом можно собрать все катышки.

3. Станок для бритья

Им нужно провести по ткани, срезая все катышки. Но делать это нужно осторожно – если потерять бдительность, можно непоправимо испортить вещь, порезав ее. Лезвиями нужно проводить по направлению ворса, предварительно хорошо растянув вещь на горизонтальной поверхности.

4. Лезвия от канцелярского ножа

Действовать таким способом нужно очень осторожно, чтобы не порезать ни руки, ни саму одежду. Берем лезвие двумя руками и без наклона проводим им по одежде с катышками. Перед этим вещь нужно хорошо растянуть на горизонтальной поверхности. Таким образом катышки из ткани фактически "сбриваются".

5. Пемза

В борьбе с катышками поможет также простая пемза. Нужно протереть ею одежду вдоль текстуры ткани, предварительно разложив вещь на горизонтальной поверхности.

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