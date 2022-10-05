Как помыть лоток в стиральной машине: 2 золотые правила и 4 эффективных способа для всех случаев

Как помыть лоток в стиральной машине/ ua.depositphotos.com, скрин

Стиральная машина – незаменимая вещь в каждом доме, которая существенно экономит наше время. Но частое использование приводит к ее загрязнению, поэтому нужно не забывать регулярно следить за чистотой самой техники. Если игнорировать эту проблему, со временем вы столкнетесь либо с неприятным запахом из барабана машинки, либо с серьезными загрязнениями лотка для порошка, либо с разного рода неисправностями.

Одно из самых загрязненных мест стиральной машины – лоток для моющих средств. Там постоянно оседают остатки порошка или других веществ, которые не успели вымыться водой во время стирки. Со временем они могут засохнуть и "зацементироваться", и тогда отмыть их будет еще труднее. Поэтому давайте разбираться, как помыть лоток в стиральной машине, чтобы он сиял чистотой.

Есть две причины, почему стиральный порошок плохо вымывается из лотка:

низкокачественный порошок – чем ниже его качество, чем больше вероятность, что остатки не вымоются водой и просто прилипнут к стенкам контейнера;

слабый напор воды.

Как очистить отсек в стиральной машине

Есть общие правила, которые следует соблюдать при очистке лотка в машинке:

1. Промывать лоток для моющих средств не менее, чем раз в два месяца, чтобы там не скапливались загрязнения. Помните, что от свежих остатков моющих средств избавиться гораздо легче, чем от застарелых, которые уже успели серьезно засохнуть.

2. Если в лотке накопились сложные загрязнения, или его давно не мыли, нужно замочить его в воде. Для этого достаем лоток из стиральной машины, нажав на вставку посередине. Оставляем отмокать в воде на какое-то время, а остатки порошка убираем тряпкой и старой зубной щеткой.

Как отмыть очень загрязненный отсек в стиральной машине

Допустим, вы вынули лоток для моющих средств, замочили его, помыли, а загрязнения всё равно остались. Что делать в таком случае?

Наиболее тяжелыми загрязнениями, которые могут остаться в лотке, являются известковый налет, плесень и "закаменевший" стиральный порошок. Чтобы удалить известковый налет в лотке стиральной машины, а также избавиться от других упомянутых загрязнений, можно воспользоваться приобретенными в магазине средствами. В таком случае придерживайтесь инструкции, которая указана на упаковке.

Однако очистить сильно загрязненный лоток машинки можно и народными средствами, используя лишь то, что точно есть дома под рукой.

1. Сода и вода

Нужно смешать пол стакана воды и пол стакана соды. Смесь залить в лоток и затем тщательно потереть емкость губкой. Далее просто хорошо промываем лоток в воде.

Сода поможет отчистить лоток для стирального порошка в машинке/ УНИАН

2. Сода и уксус

Такое сочетание помогает избавиться от различных загрязнений, так же эффективно оно справится с задачей, если нужно хорошо помыть лоток в стиральной машине.

Нужно засыпать в лоток немного соды, а сверху залить ее уксусом. Во время этой процедуры нужно быть максимально осторожными, ведь два вещества будут вступать в реакцию и в случае попадания на кожу могут вызвать ожог.

Затем контейнер нужно хорошо почистить щеткой и промыть в воде. Если с первого раза этот способ не сработал, процедуру нужно повторить.

3. Лимонная кислота

Во время использования этого способа лоток для моющих средств даже не придется извлекать из стиральной машины. Нужно засыпать в него 2-3 столовые ложки порошка и запустить "холостую" стирку – то есть без вещей внутри. При этом температура воды должна быть 60 градусов.

Такой способ поможет очистить от остатков порошка, накипи и грязи не только лоток для моющих средств, но и барабан и другие доступные места.

Лимонную кислоту можно применять, чтобы отмыть лоток в стиральной машине/ ua.depositphotos.com

4. Уксус

Нужно налить в таз 1 литр горячей воды и добавить туда 250 мл 9%-го уксуса. Далее в этот раствор поместить лоток и оставить его отмокать на всю ночь. Утром вам останется лишь вручную удалить остатки грязи, накипи и стирального порошка, используя губку и зубную щетку для труднодоступных мест.

Читайте также: