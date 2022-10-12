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Если добавили слишком много порошка в стиральную машину: что делать и какие могут быть последствия

12 октября 2022, 20:45

Если добавить слишком много порошка в стиральную машину, это может не только оставить разводы на одежде, но и вызвать короткое замыкание.

Стирка, стиральная машинка, стиральный порошок
Что делать, если добавили слишком много порошка в стиральную машину/ ua.depositphotos.com

Многие хозяйки хоть иногда сталкивались с ситуацией, когда вещи после стирки всё равно не достаточно чистые. В этот момент голову начинали заполонять разнообразные мысли, например, не мало ли мы положили стирального порошка в машинку? Однако не всегда дело в порошке, и с его количеством стоит быть осторожными, ведь это именно тот случай, когда количество не означает качество.

Ранее Главред рассказывал, сколько порошка нужно засыпать в стиральную машину, учитывая количество вещей, и какова идеальная пропорция моющего средства при стирке. Обычно именно таких правил и стоит придерживаться. Однако есть две ситуации, в которых нужно сыпать больше порошка.

Когда нужно сыпать больше стирального порошка

1. Если в кране жесткая вода. Вещи легче постирать в мягкой воде, а вот в жесткой, содержащей много солей кальция и магния, загрязнения будут очищаться тяжелее. Поэтому может потребоваться сыпать больше стирального порошка. Можно воспользоваться пропорцией 150 г порошка на 5 кг вещей. Однако в этом случае вместо большего количества моющего средства можно просто добавлять во время стирки смягчитель для воды – это будет полезным также и для машинки, которая с жесткой водой тоже "не дружит".

2. Если вещи сильно загрязнены. В таком случае на их очистку недостаточно будет стандартного количества стирального порошка, и может потребоваться "подмога". Тогда на 5 кг вещей можно взять примерно 200 г порошка.

Однако если вещи сильно загрязненные, с пятнами можно бороться и другими способами – замачивать одежду, пользоваться пятновыводителями и отбеливателями, подбирать режимы стирки на высоких температурах (кроме стирки деликатных вещей, которые нельзя подвергать воздействию таких температур).

Что будет, если добавить слишком много стирального порошка в машинку

Последствий таких опрометчивых действий может быть несколько:

1. Образование большого количества пены

В порошки для машинок автомат добавляют вещества, которые "гасят" пену и не допускают ее чрезмерного образования. А вот в "ручных" порошках таких добавок нет. Поэтому не желательно порошок для ручной стирки сыпать в стиральную машинку.

Если в машинке образовалось много пены, она может "вылезти" за пределы барабана, но, что хуже, еще и попасть в места машинки с электроникой и вызвать короткое замыкание. Поэтому с такими вещами нужно быть осторожными и не допускать таких ситуаций.

Если же пена уже пошла через верх, стоит быстро оценить ситуацию. В случае, если она залепила приборную панель, то стоит обесточить машинку и хорошо высушить ее, и лишь потом пользоваться дальше. На сушку в худших случаях может уйти и несколько дней.

В том же случае, когда всё не так плохо и пены еще не много, однако она прорвалась наверх, сразу нажмите кнопку "пауза". Далее переключите программу на "слив", и когда из барабана сольется вся вода и двери разблокируются, откройте дверь. Далее достаньте оттуда всю одежду, протрите корпус от пены, закройте дверь и запустите полоскание без вещей, чтобы промыть барабан.

2. Образование разводов на одежде

По сравнению с предыдущей проблемой эта, согласитесь, пугает не так сильно. Однако и это также неприятно. Ведь вещи в таком случае придется еще раз полоскать, чтобы избавиться от белых следов от порошка, который не вымылся из ткани.

3. Накопление порошка в контейнере

Если сыпать слишком много порошка в машинку, его остатки могут не вымываться из лотка для моющих средств. Как следствие они будут накапливаться там, могут вызвать засор и оставаться на стенках контейнера в виде налета. Ранее Главред рассказывал о главных правилах, как отчистить лоток для порошка в стиральной машине.

4. Неприятный запах из стиральной машины

Если порошка достаточное количество без избытка, то во время стирки он хорошо выполощется. Если же его слишком много, остатки будут оседать в барабане и на деталях стиральной машины. Они станут идеальным местом для размножения бактерий, которые потом создадут неприятный запах.

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