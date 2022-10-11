Как часто нужно стирать одежду: главные правила для 12 видов вещей, которые должен знать каждый

Как часто нужно стирать одежду/ ua.depositphotos.com

У каждого из нас в шкафу есть вещи, которые пачкаются значительно реже или чаще других. Работаете в офисе с постоянным дрескодом и вынуждены ходить на работу в пиджаках и рубашках? Неудивительно, что большую часть вашей стирки будут составлять именно деловые вещи. Работаете дистанционно из дома и предпочитаете удобные домашние костюмы, в которые вы одеты с самого утра до вечера? Тогда именно эта одежда будет принимать на себя основной удар.

Однако как узнать, как часто нужно стирать одежду в зависимости от ее вида? Ведь бросать ваши вещи в стиральную машинку нужно не только тогда, когда на них уже появились довольно заметные пятна. Каждая вещь имеет свой "срок использования", после которого ее стоит постирать.

Знать, как часто нужно стирать одежду, стоит не только для того, чтобы не упустить "золотой момент" для стирки, но и чтобы не стирать некоторые вещи чаще от необходимого. Поэтому давайте разберемся, когда же бросать в стиральную машинку те или иные вещи.

1. Джинсы

Джинсы пачкаются не так сильно, поэтому рекомендуется стирать их раз в две недели. При этом стоит их стирать в практически холодной воде и без кондиционера. Если бросать их в машинку очень часто, они могут просто растянуться.

Но это правило не распространяется на детские брюки – их нужно стирать чаще, ведь ребенок может ползать у них по траве или земле и тому подобное.

2. Кофты

То, как часто нужно стирать кофту, будет зависеть от материала, из которого она изготовлена. Если такая вещь пошита из шелка, кашемира или хлопка, смело можете ее стирать после того, как одели дважды. Однако те кофты, которые изготовлены из шерсти или синтетики, можно бросать в машинку после пяти одеваний.

3. Детские ползунки

Их нужно стирать ежедневно. Ведь ребенок может облизывать рукава своей одежды, и если она будет недостаточно чистой, можно только себе представить, какие микробы может съесть малышня.

4. Белье

Трусики стоит стирать после каждого одевания, а вот бюстгальтер можно постирать после того, как вы его одели 3 или 4 раза. При этом просто так его не стоит бросать в барабан машинки – для бюстгальтера понадобится специальный мешочек для стирки. Лучше уже купить такой мешочек, чем довольно часто покупать такое белье, потому что предыдущее не выдержало нагрузок во время стирки.

5. Пижама

Поскольку во сне люди склонны потеть, то пижаме лучше "устраивать встречу со стиральной машинкой" каждые три дня. Особенно это касается летного периода, во время которого мы потеем ночью значительно чаще, а также в случае болезни. Это можно делать и чаще, если вы видите в этом потребность.

6. Постельное белье

Постельное белье стоит стирать раз в неделю. И здесь необходимо придерживаться важных правил – стирать в воде при температуре не менее 60 градусов, выбрав наиболее оптимальный стиральный порошок и кондиционер.

7. Подушки и одеяла

Правильный ответ – каждые три месяца. И если у вас не получается самостоятельно постирать их дома, то стоит отнести в химчистку. Однако игнорировать этот вопрос не стоит, ведь внутри подушек могут накопиться микроскопические клещи, вызывающие аллергию.

Ранее Главред рассказывал, как почистить и постирать перьевую подушку в домашних условиях и перечислял главные правила.

8. Полотенца

Стирать полотенца рекомендуется после трех использований. При этом после каждого предыдущего они должны сушиться на открытом солнце, а не в темном влажном помещении типа ванны.

9. Носки и колготки

Такие вещи нуждаются в стирке каждый раз после того, как вы их одели. Даже если визуально они кажутся чистыми, не позвольте себя обмануть.

10. Свитшоты и худи

Будет достаточно стирать их после того, как вы их одели шесть или семь раз. Ведь они не прикасаются к телу – обычно под них одевается футболка.

11. Брюки и юбки

В этом случае достаточно придерживаться правила, как и в предыдущем пункте. Смело бросайте их в машинку, если одели шесть-семь раз. Если, конечно, вы раньше не поставите на них какое-нибудь заметное пятно.

12. Платья и блузки

Будет достаточно стирать их после того, как вы их одели дважды или трижды. Если же вы ходили на прогулку в платье жарким летним вечером и вспотели – понятно, что лучше его постирать и после одного раза.

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