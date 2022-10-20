Как быстро высушить одежду: ускоренный способ от шотландских хозяек

Как быстро высушить одежду/ ua.depositphotos.com

Вы только-только постирали одежду, а через несколько часов вам уже срочно нужно будет одеть ту или иную вещь? Не спешите опускать руки. Да, сушка одежды – дело небыстрое, особенно в холодное время года. Однако это не значит, что нет выхода.

Если остро встал вопрос, как быстро высушить одежду после стирки, можно воспользоваться проверенными лайфхаками и спасти ситуацию. Ранее Главред уже рассказывал, как ускорить сушку вещей с помощью махровых полотенец, фена и утюга. Но это не единственные способы.

Одним из эффективных и достаточно оригинальных способов является вариант с созданием дома так называемого "кармана теплого воздуха". В открытых источниках поговаривают, что этот способ придумали шотландские хозяйки. Но кому бы ни принадлежало авторство, главное, что такой способ поможет спасти ситуацию.

Итак, после стирки нужно развесить одежду на сушке. Но важно, чтобы вещей было немного. Затем накрываем сушку простыней из плотной ткани и свободные концы простыни, которые свисают вниз, связываем так, чтобы в итоге получилось что-то вроде мешка.

Но здесь важно, чтобы материал простыни был именно плотным, ведь очень тонкая ткань просто будет пропускать теплый воздух и не позволять достичь нужного эффекта.

Эту конструкцию для лучшего эффекта нужно поставить возле батареи – это будет дополнительным источником тепла. А вот основным источником будет фен –ним нужно время от времени "нагонять" теплый воздух в наш тканевый мешок.

Таким способом, если сделать всё правильно, можно высушить одежду за 2-3 часа.

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