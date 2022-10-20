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Зачем добавлять соль в стиральный порошок: секрет опытных хозяек

20 октября 2022, 01:35

Обычная соль способна выполнить сразу несколько важных задач, что улучшит качество стирки в разы.

Стирка, стиральный порошок, соль
Соль поможет усилить действие стирального порошка/ ua.depositphotos.com

Мы всегда рассчитываем на то, что после стирки наши вещи просто будут сиять чистотой и свежестью. Однако по разным причинам идеального эффекта не всегда удается достичь. В некоторых случаях нас подстерегают досадные разочарования – то какие-то пятна не отстирались, то остались разводы от стирального порошка, то от одежды не чувствуется свежести после стирки.

Для лучшего эффекта от стирки можно, конечно, использовать более дорогие моющие средства. Однако цены на многие их них могут неприятно удивить. Однако есть достаточно простые способы, как усилить действие дешевого стирального порошка, чтобы он мог и с загрязнениями справиться, и свежесть одежды вернуть.

Одним из таких средств, как усилить стиральный порошок, является простая соль. Когда будете засыпать порошок в лоток для моющих средств в машинке, просто добавьте туда одну ложку соли.

В первую очередь соль поможет порошку справиться даже со сложными пятнами, например, от красного вина, крови или шоколада.

Также соль является хорошим помощником в том, чтобы сохранить цвет белых и цветных вещей. Один такой простой ингредиент поможет порошку лучше выполаскиваться из тканей, и поэтому на них не останется разводов.

Кроме этого, выстиранная с добавлением соли одежда лучше будет держать свою форму.

Солью можно также заменить кондиционер для одежды. В таком случае нужно добавить около четырех больших ложек соли к порошку во время стирки.

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