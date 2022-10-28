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Как стирать вещи, чтобы они не сбивались в пододеяльник: 4 хитрости, о которых знают не все

28 октября 2022, 04:03

Как часто вас мучил вопрос, почему во время стирки вещи попадают в пододеяльник? Этой проблеме можно положить конец благодаря простым советам.

Стирка, стиральная машина, постельное белье, пододеяльник
Стирка, стиральная машина, постельное белье, пододеяльник / ua.depositphotos.com

Часто хозяйки и хозяева во время стирки сталкиваются с очень неприятным нюансом – вещи попадают в пододеяльник, и перед сушкой одежды ее приходится долго "разыскивать" внутри этого элемента постельного белья. Чаще всего эта проблема сопровождает пододеяльники, которые имеют отверстие посередине.

Но почему во время стирки вещи попадают в пододеяльник? Этому есть абсолютно логичное объяснение. В процессе работы стиральной машинки барабан крутится очень быстро, и вода внутри образует стремительные потоки. Быстро перемещать сам пододеяльник по барабану эти потоки не могут, ведь изделие в мокром состоянии достаточно тяжелое. А вот небольшие полотенца или другие вещи, которые вы положили в машинку вместе с постельным бельем, потоки воды разбрасывают по всему барабану.

Также вода в процессе движения поднимает края проема пододеяльника, и туда на большой скорости влетают более мелкие вещи. Вот и получается, что после стирки вы вытаскиваете из машинки один огромный комок из вещей.

Важно также, из какой ткани пошит пододеяльник. Чем тоньше и легче ткань, тем меньше шансов, что внутрь забьется другая одежда. В то же время пододеяльник из тяжелого полотна, например, льна или хлопка, скорее всего "съест" всю вашу одежду в машинке.

На процесс очистки одежды это на самом деле никак не влияет – все вещи всё равно нормально выстираются.

Как стирать пододеяльник, чтобы вещи не запутывались в нем

1. Пришить пуговицы

Если форма прорези это позволяет, можно просто пришить пуговицы по краям. Такой способ будет помогать не только во время стирки, но и во время пользования постельным бельем. Ведь пуговицы можно будет застегивать, чтобы одеяло не выскальзывало из своей "одежды".

2. Купить мешки для стирки

Если вещи в машинке попадают в пододеяльник, можно пользоваться специальными мешками для стирки. Их можно приобрести в разных магазинах. Такие мешки изготавливают из тонкой, но очень прочной сетки, и они хорошо пропускают воду.

3. Зашить пододеяльник

Этот способ достаточно эффективный, однако затратный по времени. Сначала придется зашить прорезь в пододеяльнике перед стиркой, а потом его отпороть после.

4. Завязать пододеяльник на месте проема

Можно либо перетянуть пододеяльник веревкой посередине на месте прорези, либо завязать в "хвостики" концы этого предмета постельного белья.

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