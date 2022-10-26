"Что мне дождик проливной": 3 эффективных способа, как защитить обувь от промокания

Как защитить обувь от промокания/ ua.depositphotos.com

В дождливые осенние дни особенно актуален вопрос, как защитить обувь от промокания. Не уменьшается актуальность этой проблемы и в другие времена года. Даже зимой в более теплые дни, когда снег под ногами напоминает скорее какую-нибудь "ледовую кашу", дойти до места назначения с сухими ногами часто бывает непростой задачей.

Конечно, мы стараемся быть максимально осторожными и обходить все лужи. Однако полностью избежать влаги в дождливый день бывает практически невозможно.

Поэтому лучше заблаговременно предотвратить попадание влаги в обувь. Чтобы защитить ботинки от воды, можно сделать водоотталкивающую пропитку для обуви своими руками. Главред собрал несколько способов, как самостоятельно сделать такое средство.

1. Вазелин

Для защиты обуви от промокания можно обработать ее поверхность медицинским вазелином. Это один из самых простых и в то же время самых действенных способов. После такой обработки обувь можно одевать сразу.

2. Воск или парафин

Нужно растопить небольшое количество воска или парафина и обработать веществом обувь. Но следите, чтобы растопленное вещество не было очень горячим – пусть немного остынет. Швы обрабатываем также. После нанесения нужно высушить поверхность обуви феном.

3. Касторовое и льняное масло, парафин

Нужно смешать по одной чайной ложке касторового и льняного масла. Далее к этой смеси добавляем одну чайную ложку парафина, натертого на терке. Всё перемешиваем, а затем растапливаем на водяной бане. Когда смесь немного остынет, наносим ее на поверхность обуви. Такой способ хорошо подходит для кожаных изделий.

Стоит учесть то, что эта смесь полностью высохнет через 7-8 часов. Поэтому лучше проводить такую процедуру на ночь, и уже утром ваша обувь будет готова к любым испытаниям водой.

Общие правила для применения народных средств

Перед применением того или иного способа нужно проверить его действие на материал на небольшом участке, лучше в области шва. Нанесите туда немного вещества и подождите пол часа. Если за это время материал не изменит цвет и структуру, значит средство можно применять на всей обуви.

Кроме народных средств, можно также приобрести различные виды водоотталкивающих спреев в магазинах. Их можно подобрать для разной обуви. Один из их плюсов в том, что они очень быстро впитываются и не требуют долгого ожидания.

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