Зачем бросать фольгу в стиральную машину: хитрость опытных хозяек для стирки синтетики

Фольга для запекания поможет во время стирки синтетических вещей/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Фольга для запекания – незаменимая вещь на каждой кухне. Она дает возможность приготовить вкусные и сочные блюда в духовке. Но на этом ее сфера применения не заканчивается – ее можно использовать и для заморозки продуктов, и для чистки кухонных приборов.

Но для многих станет неожиданностью, что обычную фольгу можно также использовать во время стирки. Она поможет избавиться от такой распространенной проблемы, как электризация одежды.

Такая проблема преследует синтетические ткани. Часто весь задуманный образ может быть "испорчен", когда одежда не ложится так, как нужно, а прилипает к телу.

Чтобы избежать такой проблемы, можно приобрести специальные средства – антистатики. Однако избежать электризации одежды можно и собственными силами, если использовать подручные средства. Одним из таких лайфхаков как раз и является фольга.

Нужно взять два достаточно больших куска фольги для запекания – их должно хватить для формирование двух шариков диаметром около 7 сантиметров. Кладем эти шарики в барабан стиральной машинки во время стирки синтетической одежды.

Такой способ поможет сделать так, чтобы синтетические вещи не электризовались.

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