Зачем расставлять дома активированный уголь: хитрость от опытных хозяек

Активированный уголь – это простой и экономичный способ избавиться от надоедливой бытовой проблемы.
Активированный уголь наверняка есть в каждой аптечке. Но мало кто догадывается, что его можно использовать не только в медицинских целях, но и для решения различных бытовых проблем.
В частности, такое простое и недорогое аптечное средство поможет, если остро встал вопрос, как избавиться от неприятных запахов в квартире или доме.
Чаще всего в таких случаях мы просто покупаем освежитель для воздуха. Однако в такой ситуации можно обойтись и без магазинной химии. Чтобы дома был приятный запах, можно применить и подручные средства, а не сразу бежать в магазин.
Активированный уголь способен нейтрализовать неприятные запахи. Это особенно актуально для тех мест в жилище, где они скапливаются – например, вблизи мусорного ведра. Как бы регулярно вы ни выносили мусор, всё равно часть запахов успевает "закрепиться" в том участке жилья, где он находился.
Чтобы избавиться от неприятного запаха, достаточно поставить вблизи мусорного ведра емкость с 5-8 таблетками активированного угля. Они будут впитывать в себя запахи.
Таким же трюком можно воспользоваться, чтобы убрать неприятные запахи в холодильнике.
Еще один интересный способ применения активированного угля, чтобы улучшить запах дома – расставить его в тарелочках по дому, капнув сверху по несколько капель вашего любимого эфирного масла. Приятный аромат будет распространяться по комнатам, а уголь в то же время будет способствовать тому, чтобы запах держался дольше.
Можно также поставить активированный уголь с несколькими каплями эфирного масла в шкаф – тогда оттуда исчезнут неприятные запахи, а ваша одежда впитает в себя приятный аромат.
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