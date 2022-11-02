Зачем бросать каштаны в стиральную машину: хитрость для стирки одежды, о которой знают единицы

Каштаны могут заменить стиральный порошок/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Каштаны могут пригодиться не только для творческих поделок своими руками, которые время от времени нужно делать ребенку в школу. На самом деле их можно использовать и для решения многих бытовых вопросов.

Понадобятся каштаны и во время стирки благодаря одной своей замечательной особенности. Они будут эффективными, если у вас возникла проблема, как постирать одежду в стиральной машине без порошка.

Обычные каштаны – это натуральное моющее и пенообразующее средство. Если добавить их в стиральную машину, они помогут избавиться от жирных пятен, пыли и других загрязнений. Они имеют едва ощутимый приятный аромат.

Однако нужно обязательно придерживаться определенных правил. Ни в коем случае не бросайте каштаны в барабан целыми – пользы от этого не будет, а вот машинку можно повредить.

Перед стиркой каштаны нужно разрезать на части и положить в льняной мешочек, крепко завязать. Далее мешочек кладем в барабан вместе с одеждой и включаем стирку.

Можно применить также другой способ. Разрезаем чистые каштаны на части, заливаем водой и оставляем на ночь. После этого раствор нужно процедить. Во время стирки жидкость заливаем в отсек для стирального порошка.

Как приготовить домашний стиральный порошок из каштанов

Нужно сначала завернуть каштаны в полотенце и побить молотком на мелкие части. Затем перемолоть середину каштанов в блендере, высыпать измельченную массу на застеленный пергаментом противень и высушить. Сушить можно как на открытом солнце, так и в духовке. Во втором случае нужно делать это осторожно и на минимальной температуре.

Когда измельченные каштаны высохнут, высыпать их в стеклянную банку и закрыть крышкой.

Перед стиркой 3,5 столовых ложки средства смешать с двумя третями стакана горячей воды. Смесь взболтать, пока не образуется густая пена. Далее процедить ее и заливать в отсек для стирального порошка.

Не обязательно выливать сразу всё – такое количество образованной смеси порошка и воды можно разделить на 2-3 раза. Остатки нужно хранить в холодильнике и использовать не дольше, чем через неделю.

Также стоит помнить, что сушеные каштаны не должны контактировать с поверхностями, на которых вы готовите пищу. А противень, на котором вы их будете сушить, затем нужно хорошо вымыть.

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