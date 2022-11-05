Как надолго избавиться от неприятного запаха обуви: спасет копеечное аптечное средство

Как надолго избавиться от неприятного запаха обуви/ ua.depositphotos.com, sad-v-dome

Никто не застрахован от того, что обувь может начать неприятно пахнуть. Чаще всего причиной этого является повышенная потливость ног. Чтобы избавиться от неприятного запаха обуви, нужно решать эту проблему комплексно – бороться не только с самим запахом ваших ботинок, но и с потливостью ног.

Для решения проблемы на самом деле не обязательно иметь кучу различных средств. Достаточно запастись нашатырным спиртом и морской солью.

Нашатырный спирт является как раз тем помощником, который эффективно помогает устранить неприятный запах обуви. Но перед тем, как его применять, обувь нужно постирать и хорошо просушить. В таком случае эффект от применения этого средства будет держаться долго. Если же просто воспользоваться нашатырем без стирки, то это будет менее действенно.

Когда обувь будет уже полностью сухой, ее нужно протереть ватным тампоном, смоченным в нашатырном спирте. После этого еще раз хорошо просушить.

А пока она будет сушиться, стоит направить ваши усилия и на ноги. Чтобы проблема неприятного запаха обуви вас не преследовала постоянно, стоит попробовать разобраться с первопричиной этого. Для борьбы с потливостью ног хорошо помогают ванночки из морской соли.

Чтобы приготовить такую ванночку, нужно взять 2-3 столовые ложки морской соли, высыпать их в таз и залить теплой водой. Ноги нужно держать в таком растворе около 20 минут.

Для того, чтобы эффект был заметным и держался потом как можно дольше, стоит повторять такую процедуру с морской солью ежедневно на протяжении двух недель. Комплексный подход к проблеме поможет забыть о ней надолго.

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