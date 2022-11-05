Годами будет как новая: 3 "золотые" правила, чтобы обувь прослужила дольше

Что делать, чтобы обувь прослужила дольше/ ua.depositphotos.com, Instagram

Каждому из нас хочется, чтобы обувь после покупки дольше сохраняла свой идеальный вид. Но какими бы аккуратными и осторожными мы ни были, время всё равно неумолимо, и длительное использование непременно наложит свой отпечаток на облике наших любимых ботинок или туфель.

Но обувь "убивает" не только грязь, которая попадает на ее поверхность. Часто мы сами сокращаем срок ее использования неправильным уходом.

Мы можем допускать ошибки как во время одевания и снятия ботинок, так и во время ходьбы или стирки.

Для того, чтобы обувь прослужила долго и длительное время выглядела как новая, важно соблюдать по крайней мере три основных правила.

1. Иметь под руками ложку для обуви

Мы часто недооцениваем такой простой "инструмент", который способен существенно продлить жизнь нашим ботинкам и туфлям. Если постоянно обуваться без этого средства, то мы можем растянуть или помять заднюю часть обуви.

2. Снимать обувь руками, а не "нога об ногу"

Вспомните, как часто у вас возникало искушение поспешно сбросить ботинки, наступив на заднюю часть каждого из них второй ногой. Без сомнения, так разуться гораздо быстрее, и даже наклоняться не нужно. Но ваша обувь вам точно не будет за это благодарной – таким образом у нее могут быстрее разойтись швы и сломаться каблук.

3. Пользоваться кремом для обуви

Кожаная обувь нуждается в постоянном уходе с применением предназначенного для этого крема. Если пренебрегать этим правилом и не применять крем для обуви, на ее поверхности могут появиться трещины. Ведь без увлажнения поверхность ботинок обезжиривается и пересыхает.

Если придерживаться этих трех основных правил, ваша обувь превзойдет все ожидания и прослужит вам намного дольше.

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