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Метод, который спасет ноги от натирания: как расширить обувь в домашних условиях

Анна Косик
19 июля 2025, 13:47
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Новая обувь часто натирает, даже если идеально подобрана по размеру. Но эту проблему можно легко устранить.
Обувь, расширение обуви
Зачем класть кожаную обувь в морозильную камеру / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Зачем замораживать обувь
  • Что помогает расширить туфли

Часто после покупки новой пары обуви выясняется, что ботинки или туфли натирают и ходить в них очень дискомфортно. Но на этот случай существует проверенный "дедовский" метод, как расширить обувь.

Главред узнал, что для этого нужно. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Мария Дувалка.

видео дня

По ее словам, в обувь нужно вложить плотные пакеты и наполнить их водой. Далее туфли надо поставить в морозильную камеру на всю ночь. Как пояснила Мария, когда вода замерзает, то начинает расширяться и таким образом растягивает обувь.

"Этот метод прекрасно работает для кожаной обуви, или заменителя. Вы забудете, что такое мозоли и дискомфорт", - добавила она.

Смотрите видео, как расширить тесную обувь:

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О персоне: Мария Дувалка

Мария Дувалка - украинский блогер, которая делится в своих соцсетях лайфхаками и советами по уходу за домом и приготовлению пищи. В Instagram на нее подписаны более 34 тысяч пользователей.

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