Метод, который спасет ноги от натирания: как расширить обувь в домашних условиях

Вы узнаете:
- Зачем замораживать обувь
- Что помогает расширить туфли
Часто после покупки новой пары обуви выясняется, что ботинки или туфли натирают и ходить в них очень дискомфортно. Но на этот случай существует проверенный "дедовский" метод, как расширить обувь.
Главред узнал, что для этого нужно. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Мария Дувалка.
По ее словам, в обувь нужно вложить плотные пакеты и наполнить их водой. Далее туфли надо поставить в морозильную камеру на всю ночь. Как пояснила Мария, когда вода замерзает, то начинает расширяться и таким образом растягивает обувь.
"Этот метод прекрасно работает для кожаной обуви, или заменителя. Вы забудете, что такое мозоли и дискомфорт", - добавила она.
Смотрите видео, как расширить тесную обувь:
@mariell.mari_ Лайфхак для тесной ? #лайфхак #лайфхаки#советы#идеи#дом#полезно#полезныесоветы#обувь женская#обувь♬ оригинальный звук - mariell.m
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О персоне: Мария Дувалка
Мария Дувалка - украинский блогер, которая делится в своих соцсетях лайфхаками и советами по уходу за домом и приготовлению пищи. В Instagram на нее подписаны более 34 тысяч пользователей.
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