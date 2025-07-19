О пауках в доме можно забыть навсегда - поможет спрей из 2 ингредиентов

Чтобы сделать защитный спрей от пауков в домашних условиях, вам понадобятся всего 2 вещи.

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Как избавиться от пауков / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как избавиться от пауков дома

Как приготовить спрей от пауков

С приходом лета пауки и другие насекомые всё чаще появляются в наших домах — особенно когда окна и двери открыты для проветривания. Однако один простой трюк поможет вам навсегда избавиться от незваных гостей. И всё, что нужно — это два доступных ингредиента.

Популярный блогер в TikTok под ником Cleaning with Beelzebub (настоящее имя — Вернон) поделился натуральным и эффективным рецептом DIY-спрея, который отпугивает пауков и жуков, не причиняя вреда людям. Его секрет — масло перечной мяты и вода.

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Как приготовить спрей от пауков

Чтобы сделать защитный спрей от пауков в домашних условиях, вам понадобятся:

1 чашка воды,

15–20 капель эфирного масла мяты перечной,

пустая бутылка с распылителем.

Смешайте воду и масло в бутылке и хорошенько встряхните. Обязательно распылите полученный состав на все входные точки в доме: дверные и оконные рамы, вентиляционные отверстия, плинтусы и даже искусственные растения. Сильный аромат мяты действует как естественный барьер, который пауки не могут преодолеть.

Вернон объясняет: "Если вы ненавидите пауков и насекомых, этот спрей станет вашим лучшим союзником. К тому же, в доме будет пахнуть свежестью".

Дополнительно можно добавить 5–10 капель мятного масла в пылесборник при уборке — это не только устранит паутину в углах, но и предотвратит её повторное появление.

Важно: масло мяты может быть опасным для домашних животных

Хотя средство полностью натуральное, стоит учитывать, что эфирное масло мяты может быть токсично для кошек и собак при вдыхании или при контакте с кожей.

Чем отогнать пауков из дома инфографика / Инфографика: Главред

Оно может вызвать у животных слабость, рвоту, диарею, и даже повредить внутренние органы.

Поэтому, если в доме есть питомцы, проконсультируйтесь с ветеринаром перед использованием или выберите альтернативный способ.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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