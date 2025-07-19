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Что реально отпугивает комаров за секунды - проверенные средства против москитов

Юрий Берендий
19 июля 2025, 03:02
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Как защититься от комаров в летний период с помощью репеллентов, фумигаторов и натуральных средств, которые действительно эффективны - рассказал эксперт.
Что реально отпугивает комаров за секунды - проверенные средства против москитов
Что на самом деле отпугивает комаров - проверенные средства против москитов / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Чего боятся комары в домашних условиях
  • Что делать, если комар мешает спать
  • Какой запах не переносят комары

Летом мы не только наслаждаемся теплом и природой, но и стараемся бороться с нашествием комаров, которые портят любой отдых. Известный украинский журналист и телеведущий Константин Грубич в эфире "Сніданку з 1+1" объяснил, какие средства на самом деле работают, как их правильно выбирать и почему некоторые из них могут быть вредными для здоровья.

Главред выяснил, что помогает от комаров.

видео дня

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"Все средства от комаров, от насекомых, они делятся на две большие группы. Это репелленты - те, что отпугивают, и инсектициды - те, что убивают насекомых", - объясняет Грубич.

Самые распространенные средства - это спреи, фумигаторы, спиральки, кремы, гели, браслеты и даже наклейки. Спреи это самый известный вид репеллентов.

"Они эффективны, довольно таки эффективны, и сравнительно долго действуют", - говорит эксперт.

Смотрите видео об эффективности средств от комаров:

Однако есть нюанс, ведь спреи с содержанием химического вещества ДИТ (диэтилметатолуамид) могут вызвать раздражение, особенно при высокой концентрации.

"Спреи действуют до 6-8 часов, но если очень концентрировано и его много, то оно может вызвать раздражение на коже", - предостерегает Грубич.

Особое внимание следует уделять детям, он советует детям до трех лет вообще избегать таких средств.

"Однако есть выход - берите такие спреи, где есть маркировка для детей или низкое содержание ДИТ - до 10%. Что такое ДИТ? До 10%. ДИТ - это то вещество, которое как раз и изобрели в 40-х годах химики в США. Оно разъедает пластик, очки или синтетику", - предупреждает он.

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Кремы и гели действуют точечно, но также являются эффективными.

"Они наносятся на определенный участок кожи. И они тоже достаточно эффективны, но надо не переборщить", - указывает Грубич.

"Как они действуют? Они делают человека для комаров невидимым. То есть комары реагируют на выделения на под и на запах человека. А эти репелленты его маскируют. То есть в целом комар вас просто не видит", - указывает кандидат химических наук Богдана Леонова.

А вот браслеты и наклейки, хоть и популярны, вызывают у специалиста сомнение: "Действие этих гаджетов для меня довольно таки сомнительное".

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Фумигаторы, которые мы включаем в розетку или используем в виде спирали, могут быть токсичными.

Если пользоваться часто этими средствами, то они могут негативно повлиять на здоровье. Грубич указывает на то, что он таких средств по меньшей мере это будет болеть голова, потому что испарения достаточно опасны.

"Это, например, то, что вы вставляете в розетки, то, что есть такие спиральки, которые выделяют определенные вещества. И тут я бы немного задумалась, потому что этими веществами, фумигаторами, дышит как насекомое, которое отпугивается, потому что умирает. Так дышит и человек, и животное, и дети. Вот если мы любим защищаться от комаров и ставить эти фумигаторы в спальне, и всю ночь мы спим и дышим этим, а потом на утро думаем, почему у нас болит голова. Если вы уже запилили ту какую-то спиральку у себя в доме, то лучше проветривайте. На природе это уже такая история, когда у костра и спиралька горит, это открытый воздух. А вот дома надо обязательно проветривать, потому что может болеть голова", - советует кандидат химических наук Богдана Леонова.

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Кроме того, популярностью пользуются и ультразвуковые репелленты, но действие их научно не доказано.

"Они продаются, они есть, но как действует ультразвук именно на комаров и на насекомых, пока никто точно, наверное, сказать не может, по крайней мере научных разработок пока я не встречал", - добавляет эксперт.

Среди природных средств журналист советует растения с резким запахом.

"Это базилик, это мята, это лаванда. Сейчас сезон лаванды - и она довольно таки может нас хорошо защищать", - говорится в сюжете.

Еще один интересный метод - кофейная гуща.

"Она уже использована. Засыпаем ее в холодную воду или комнатной температуры, размешиваем. И оказывается, вот эта смесь обезвреживает сами личинки комаров", - резюмировал он.

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О персоне: Константин Грубич

Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

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