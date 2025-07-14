Комары исчезнут навсегда: одно натуральное средство легко избавит от насекомых

Альтернативный, более безопасный и экономичный способ борьбы с комарами предложили специалисты.

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Как избавиться от комаров / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/tweasel, Pexels/Luis klink

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Назван экономичный способ борьбы с комарами

Запах кофеина и горькие масла воздействуют на обонятельную систему комаров

Кофейная гуща может также препятствовать размножению комаров

На первый взгляд может показаться, что справиться с надоедливыми кровососущими комарами легко — достаточно воспользоваться инсектицидными аэрозолями.

Однако такие средства часто содержат токсичные вещества, которые могут оседать на поверхностях в доме и к тому же стоят довольно дорого, пишет Express.

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Альтернативный, более безопасный и экономичный способ предложили специалисты из WW Nursery: использовать обычную кофейную гущу. По их словам, это простой и эффективный метод, особенно если вы часто пьёте кофе и у вас всегда есть немного гущи под рукой.

"Кофейная гуща — одно из лучших натуральных средств против комаров. Она доступна, безопасна и не требует лишних затрат", — отмечают эксперты.

Запах кофеина и горькие масла, содержащиеся в гущe, воздействуют на обонятельную систему комаров, сбивая их с толку и мешая им находить человека по запаху. К тому же, резкий аромат может восприниматься комарами как сигнал опасности, из-за чего они предпочитают держаться подальше от этих мест.

/ Инфографика: Главред

Кроме отпугивающего эффекта, кофейная гуща может также препятствовать размножению комаров. Некоторые её компоненты оказывают токсическое действие на личинки и яйца, особенно если они находятся в стоячей воде — любимой среде обитания для кладки. Поэтому разумно будет рассыпать гущу в цветочные горшки, вёдра, лейки и мелкие водоёмы во дворе.

Как использовать кофейную гущу от комаров

Сушёная гуща: Если у вас осталась использованная гуща, просушите её — разложите в миске, накройте фольгой и дайте влаге испариться.

Тление гущи: В сухом виде её можно поджечь, как ароматическое благовоние. Насыпьте в термостойкую посуду (например, подсвечник или глиняную чашку) и подожгите. Это особенно эффективно при отдыхе на улице — например, во время пикника или барбекю.

Рассыпать по дому: В помещении можно просто разложить сухую гущу возле окон, дверей и в других местах, где вы видите насекомых.

Усилить эффект: Смешайте кофейную гущу с другими ароматами, которые комары не переносят — например, с сушёной лавандой, мятой или измельчённым лавровым листом. Эту смесь можно либо рассыпать, либо использовать в виде тлеющего состава.

Во дворе: Посыпьте кофейную гущу в стоячую воду — в саду или возле дома. Однако не добавляйте её в поилки для птиц, так как кофе может быть токсичен для пернатых, если они случайно его съедят.

Смотрите видео - спасение от комаров:

Главная проблема отдыха на свежем воздухе летом – это не только палящее солнце, вечером – это еще и комары. Украинские инженеры придумали гаджет, который защищает нас от насекомых, говорится в материале на YouTube-канале Фабрика новин.

Он имитирует живого человека, его дыхание и тепло. Устройство привлекает комаров-самок, которые попадают в специальную ловушку. Где можно увидеть такие девайсы и как быстро они способны уничтожить комаров – об этом рассказали эксперты.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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