Почему мухи любят виться вокруг людей: ветеринары дали интересный ответ

Эксперты утверждают, что причина прежде всего зависит от вида насекомого.

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Почему насекомые "липнут" к людям / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему мухи так любят кружить возле людей

Почему насекомых трудно прогнать

Пожалуй, трудно найти более надоедливый звук, чем жужжание мухи над головой. Эти маленькие создания обладают невероятной способностью "следить" за людьми и умело уклоняться от попыток их прогнать. Главред выяснил, почему мухи так любят кружить возле людей.

Портал Live Science пишет, что причина в первую очередь зависит от вида насекомого.

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"Для определенной группы из них мы интересны, потому что мы млекопитающие с теплой кровью, которой они могут питаться, - рассказал энтомолог Джонатан Ларсон.

Некоторых насекомых привлекает углекислый газ, который мы выделяем, когда дышим.

В то время как паразитические мухи кружат возле нас, чтобы сосать кровь, другие виды, такие как комнатные мухи (Musca domestica), больше интересуются питательными веществами на коже людей.

"Наша кожа покрыта веществами, которые они могут выпивать. Углеводы, белки и всевозможные другие вещества содержатся в нашем поте и кожном жире, и они могут их слизывать", - объяснил доцент кафедры энтомологии в Университете Колорадо Сэмми Рэмси.

Однако, по словам Рэмси, мухи не полагаются на пот как на источник питания. Хотя некоторые насекомые все же могут поглощать питательные вещества из нашей кожи, это происходит в очень малых количествах. Поэтому вероятно, они впитывают пот, чтобы увеличить уровень соли в организме.

В то же время мухи чаще питаются нашей пищей, когда ищут что-то более калорийное.

Доцент объясняет, что мухи имеют вкусовые рецепторы на лапках, поэтому они могут быстро определить, является ли что-то съедобным. Это пригодится, когда они хотят быстро перекусить, прежде чем их хозяин начнет махать руками.

Мухи также имеют большие колбообразные глаза, состоящие из тысяч отдельных линз, которые чрезвычайно чувствительны к движению и имеют форму, обеспечивающую почти 360-градусное поле зрения. Многие мухи используют визуальные сигналы, чтобы найти пищу и избежать опасности.

По словам эксперта, комнатные мухи могут быть особенно надоедливыми, поскольку они от природы любознательные существа.

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