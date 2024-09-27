Будут обходить дом десятой дорогой: женщина назвала лучшее средство от мух

Назойливые мухи исчезнут из дома с помощью "волшебного" спрея для уборки, для его приготовления нужно всего два ингредиента, отмечает эксперт.

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Как избавиться от мух в доме - женщина назвала лучшее средство / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Борьба с мухами в доме часто может напоминать непрерывную борьбу. Этих вредителей привлекает гнилая пища, поэтому они преимущественно кружат возле мусорных баков, с нетерпением ожидая остатки ваших недоеденных блюд. Попытки избавиться от мух могут вызвать раздражение, но, к счастью, один фанат уборки поделился безотказным методом, который не доведет вас до бешенства, передает Mirror.

Простая смесь, которая использует только два ингредиента - один из которых есть в вашем шкафу, а другой - в свободном доступе из-под крана - может создать эффективный спрей, отпугивающий мух.

Как избавиться от мух народными средствами / Инфографика: Главред

Гуру уборки Бабс, известная своими советами на TikTok, советует, что лучшая защита от мух - это обеспечить вывоз мусора "до того, как он начнет пахнуть". Но чтобы держать их на расстоянии, она предлагает смешать белый уксус и воду, чтобы сделать спрей.

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"Главное - раз в неделю использовать равные части белого уксуса и воды и распылять. Оставьте на 20 минут и вытрите", - советует она.

Смотрите видео о том, как избавиться от мух в доме:

@brunchwithbabs Flies Flies Flies everywhere!? Середина августа - разгар сезона мух (который начинается в мае) - чувствуете ли вы это? Не позволяйте этим маленьким негодникам, летающим вокруг вашего дома, сбить вас с ног - сделайте это вместо этого, чтобы позаботиться о каждом маленьком жучке, который делает свой дом в вашем доме.?Домовые мухи - они приходят внутрь, чтобы спастись от жары. Просто возьмите несколько капель мыла для посуды, добавьте его в бутылку с водой, и с помощью быстрого распыления вы сможете избавиться от мух, жужжащих вокруг вашего дома. ?Фильтовые мухи - это мухи, которые питаются разлагающимися органическими веществами в таких местах, как ваш мусорный бак.Проблема в том, что они откладывают свои яйца в разлагающейся материи, и тогда у вас появляется настоящая проблема с мухами. Ключ к тому, чтобы держать этих мух подальше - убедитесь, что вы выносите мусор ДО того, как он пахнет (и когда вы его выносите, завяжите его очень плотно, чтобы мухи не попали в мешок снаружи) И протирайте внутреннюю часть мусорного ведра уксусом раз в неделю.?Дренажные мухи - дренажные мухи, то же самое, что и мухи грязи, питаются разлагающимися органическими веществами в вашем сливе. Решение...вылейте ½ чашки соли и ½ чашки пищевой соды в слив, а затем 1 чашку уксуса. заблокируйте слив на ночь. Утром, следуйте с кипящей горячей водой.Это избавит вас от этих сливных мух.?Бонус совет - если вы хотите более постоянного решения, проверьте ловушку для мух с ультрафиолетовым светом.Она ловит мух, фруктовых мух, моль, мошек и многое другое. #домоустройство ♬ оригинальный звук - Babs

Демонстрируя в своем видео, Бабс разбрызгивает уксусно-водяную смесь на крышку своего мусорного бака. Вы также можете опрыскать внутреннюю часть мусорника для дополнительной защиты.

Бабс также поделилась советом, как бороться со "сливными мухами" - крошечными насекомыми, которые откладывают яйца в канализационных трубах раковин и внешне похожи на плодовых мушек. Чтобы устранить их, она советует нацелиться на источник.

Ее метод заключается в смешивании полстакана соли, полстакана пищевой соды и одного стакана белого уксуса, затем выливании этой смеси в канализацию и оставлении ее на ночь. На следующее утро вылейте в канализацию кипяток, чтобы убить мух. Однако, если у вас пластиковые трубы, используйте горячую воду, чтобы избежать их деформации.

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