Почему осенью мухи кусаются: причины, о которых мало кто знает

С наступлением осени многие замечают, что мухи становятся активнее и агрессивнее.

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Почему осенью мухи кусаются / коллаж: Главред, фото: pixabay

Осенью нас все чаще беспокоят укусы мух. Поэтому у большинства людей возникает вопрос - почему осенью мухи кусаются?

Почему мухи так опасны осенью

Осенью мухи становятся более назойливыми и начинают кусаться. Это явление связано с несколькими факторами.

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Чаще всего нас кусают не обычные комнатные насекомые, а другие виды, например, осенние жигалки. Они имеют более развитый ротовой аппарат, что позволяет прокалывать кожу и питаться кровью.

Осенние жигалки имеют более активный период размножения именно осенью. Для откладывания яиц и развития личинок им необходимо дополнительное питание, поэтому они чаще нападают на животных и людей.

Кроме того, со снижением температуры окружающей среды насекомые ищут более теплые места. Человеческое тело является для них привлекательным источником тепла.

Почему мухи кусаются к осени

Перед наступлением холодов насекомые пытаются накопить больше питательных веществ. Кровь является богатым источником белка, необходимого для зимовки или откладывания яиц.

В отличие от обычных мух, которые питаются нектаром и другими сладкими жидкостями, осенние жигалки нуждаются в белке. Кровь животных и человека является для них ценным источником этого вещества.

Что за мухи которые кусаются

Ближе к осени начинают появляться мухи-жигалки, которые способны прокусывать кожу, пронзать её своим хоботком и пить кровь. Они имеют очень большое сходство с обычными мухами, поэтому их часто путают. Однако, эта муха отличается особым положением крыльев, которые длиннее, чем у обычных мух, и располагаются шире, не прилегая к бокам. Это насекомое серого цвета в крапинку, в то время как обычные мухи практически черные. Также стоит обратить внимание на хоботок этого насекомого - он похож на жало, имеет утолщение.

Что будет если укусила муха

Укус мухи - неприятное явление. Укус вызывает резкую боль, а затем жжение. Стоит подчеркнуть, что укус мухи это совсем не безобидное явление, она является переносчиком различных заболеваний.

В частности, укус мухи вполне может вызвать сепсис, аллергию, туляремию, и даже сибирскую язву.

Кроме опухоли, отека на месте укуса, сопровождающегося жжением и зудом, могут возникнуть и другие аллергические проявления, среди которых - потемнение в глазах, рвота, тошнота, головокружение, и другие неприятные симптомы.

Что известно об осенней жигалке? Осенняя жигалка (лат. Stomoxys calcitrans) - вид мух семейства Настоящие мухи отряда Двукрылые. Является механическим переносчиком стафилококков, а также возбудителей сибирской язвы, сепсиса, туляремии и других заболеваний. Принадлежит к синантропным видам. По биологии и морфологии близка к комнатной мухе. Длина 5,5-7 мм. Имеет серую окраску с темными полосами на груди и пятнами на брюшке. Хоботок сильно вытянут и на конце несет пластинки с хитиновыми "зубами". Трением хоботка о кожу муха соскабливает эпидермис и, питаясь кровью, одновременно впускает ядовитую слюну, вызывая сильное раздражение, пишет Википедия.

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