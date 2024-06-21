Довольно гадкое место в доме: откуда появляются плодовые мухи и как от них избавиться

Нет ничего более досадного, чем назойливые мухи, залетающие в дом летом, но существует место, где часто прячутся эти насекомые.

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Откуда берутся плодовые мушки в доме - как избавиться от мух в доме / КолажГлавред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Температура воздуха становится все больше, что является оптимальными условиями для появления в доме так называемых плодовых мушек. Эти насекомые размножаются в течение летних месяцев, где они за считанные дни превращаются из яйца во взрослую особь - процесс, который часто происходит в домах, сообщает Mirror.

Однако один эксперт обнаружил скрытое место, где фруктовые и садовые мухи откладывают свои яйца, которые могут вызвать хаос для владельцев домов.

"Отсекайте мух в источнике, который чаще всего находится внутри труб вашей раковины. Условия внутри труб раковины идеальны для мух, чтобы откладывать яйца, из которых вырастают неприятности, которые мы все ненавидим", - сказал Роб Чедвик из компании CGC Interiors and Outdoor Lighting. видео дня

К счастью, Роб поделился двумя простыми решениями, которые могут "эффективно" изгнать надоедливых насекомых.

"Регулярно выливайте горячую воду в канализацию каждые три-пять дней, что позволит эффективно прочистить водосток и убить яйца, личинки и взрослых мух.Другие рекомендуют смешать соду с уксусом, примерно в соотношении половина соды к уксусу, а затем залить горячей водой. Но мы обнаружили, что горячей воды обычно более чем достаточно", - посоветовал он.

Эксперт также выделила несколько других полезных советов, которые помогут защитить дом от мух, а именно:

Посадите лаванду или базилик в своем саду или держите комнатные растения на кухне

Смесь уксуса и мыла для посуды может помочь вам отловить мух

Используйте мусорное ведро с плотно закрывающейся крышкой и вынимайте пакет, как только он наполнится

Ставьте посуду в посудомоечную машину - или мойте сразу.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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