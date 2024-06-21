Миф чистой воды: можно ли 'понижать градус' во время застолья - ответ удивит

Утреннее похмелье может стать неприятным явлением после вечернего празднования. Главред выяснил, можно ли "понижать градус" алкоголя и смешивать его виды.

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Что будет если смешать высокий и низкий градус - как побороть похмелье / Коллаж Главред, фото: pexels, pixabay

В народе бытует мнение, что во время празднований и застолий не стоит смешивать разные виды алкоголя. Тем более народная мудрость говорит, что нельзя "снижать градус" употребления алкогольных напитков, ведь это, якобы, может вызвать утреннее похмелье и ухудшить алкогольную интоксикацию организма. О том, что будет если смешать высокий и низкий градус рассказал в своем Instagram фитнес-тренер, нутрициолог Виктор Мандзяк.

Можно ли "понижать градус" алкоголя

По словам эксперта, главной причиной возникновения похмелья - это именно наличие в организме продукта обмена этилового спирта - уксусного альдегида. Поэтому он таким образом делает вывод, что очередность употребления алкогольных напитков не влияет на похмелье.

"Если причина похмелья - продукт обмена этилового спирта - уксусный альдегид, то как очередность употребления напитков с разной концентрацией этанола может повлиять на самочувствие? Вопрос риторический", - написал он.

Кто такой Виктор Мандзяк Виктор Мандзяк - профессиональный фитнес-тренер и нутрициолог, специалист по индивидуальным тренировочным программам, популярный блогер. Окончил Львовский государственный университет физической культуры.

Можно ли "мешать" разные виды алкоголя

Он добавляет, что смешивание различных видов алкоголя также не слишком ухудшит самочувствие утром, чем, если употреблять в течение празднования только один из видов алкогольных напитков.

"Похмелье вызывает этиловый спирт, а не определенный алкогольный напиток", - дополнительно подчеркнул он.

Итак, состояние похмелья утром зависит не от "смешивания" алкоголя и "понижения градуса", а от количества выпитых напитков в целом и от процентного содержания в них этиловых спиртов.

Как возникает похмелье

Известный химик Глеб Репич в эфире "Завтрака с 1+1" отметил, что этиловый спирт постоянно вырабатывается в нашем организме в небольшом количестве. И с этим небольшим количеством организм очень легко справится.

Однако, если выпить алкоголя много - печень уже начинает не успевать перерабатывать его в уксусный альдегид, а затем в уксусную кислоту.

"Печень накапливает этот промежуточный продукт, который называется уксусный альдегид, а он очень токсичен. И этот уксусный альдегид вызывает основные симптомы похмелья. Он разносится по всему организму. В первую очередь страдает печень, поскольку она перерабатывает эту гадость. Очень страдает мозг, потому что нейроны мозга, то есть клетки мозга, начинают отмирать даже при малейшей концентрации уксусного альдегида, кроме того, страдает сердце", - указывает химик.

Кто такой Глеб Репич Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Как побороть похмелье

Химик Глеб Репич назвал лучшие эффективные методы для борьбы с похмельем:

Пополнить уровень воды в организме - Глеб Репич советует употреблять воду или другие виды жидкости для того, чтобы избавиться от эффекта обезвоживания.

Употребление уровня глюкозы в крови - эксперт отмечает, что это поможет побороть истощение организма. Он советует использовать для этого мед и лимон.

Употреблять кисломолочные напитки - химик добавляет, что во время похмелья полезно выпить несколько стаканов, например, кефира, для того, чтобы восстановить стенки желудочно-кишечного тракта после раздражения алкогольными напитками.

Смотрите видео о том, как побороть похмелье:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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