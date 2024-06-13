Лучше, чем в магазине: чем полезно домашнее вино из вишни в трехлитровой банке

Бытует мнение, что домашнее полезнее, чем купленное, даже когда речь идет об алкоголе. Чем полезно вино из вишни, приготовленное самостоятельно рассказали в научном журнале.

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Выяснилось, что домашнее вино из вишни имеет определенную пользу / Коллаж: Главред, фото: flickr

Лето - сезон сочных фруктов и ягод, в том числе и вишен. Часто у хозяек возникает задача, что делать с большим количеством ягод. Кроме обычных закруток многие любят делать из них домашнее вино во всем знакомых трехлитровых банках. Казалось бы, польза от него вряд ли будет, это же все же алкоголь. Однако исследования указывают, что это не совсем так.

В журнале Clinical Nutrition опубликовали исследование о пользе вин. Выяснилось, что такое вино, как вишневое можно отнести к категории питательных, ароматных и тех, что не вредят организму. А здесь стоит учесть, что большим плюсом домашних натуральных вин является и то, что к ним не добавляют красителей, спирта, усилителей вкуса, химических примесей или консервантов. Поэтому рассказываем о трех главных нюансах во время приготовления напитка.

Нужно ли удалять косточки из вишни для вина

Если вы хотите приготовить классическое вино с присущей ему горчинкой, то косточки удалять не нужно. Однако и в обычной виде их не оставляйте. Приготовьте сусло, то есть измельчите вишни с косточками в глубокой таре до состояния мезги (смесь вишневых косточек, мякоти и сока).

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Сколько дней бродит вишня

Технологий брожения вишни для вина немало, однако обычно для того, чтобы получить желаемый эффект вишню нужно оставить в темном месте на период от 15 до 30 дней.

Когда снимать вишневое вино с осадка

Опытные производители вина рекомендуют снимать вишневое вино с осадка три раза. Сперва, когда закончился ферментативный процесс, а на дне образовался приличный слой осадка. Второй раз - через 60 дней, поскольку брожение уже не сойдет на нет. Третий - спустя еще 3 месяца с последней очистки.



Учитывая эти нюансы у вас может получиться очень благородный и вкусный напиток, который не навредит вашему здоровью. Конечно, если употреблять его в разумных дозах и не злоупотреблять алкоголем в целом.

Что такое Clinical Nutrition? Clinical Nutrition - это международный рецензируемый медицинский научный журнал, который освещает науку о питании и издается Nature Portfolio.Журнал публикует оригинальные исследования, обзоры, отчеты о случаях заболевания и короткие сообщения на основе клинических, метаболических и эпидемиологических исследований, которые описывают методологии, механизмы, ассоциации и преимущества пищевых вмешательств для лечения заболеваний и укрепления здоровья, пишет Википедия.

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