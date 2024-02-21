Чем можно открыть вино без штопора: простые и быстрые способы

Довольно часто бывает так, что "винцо" приобрели, а о штопоре - забыли. "Как открыть вино без штопора?" - Главред отвечает.

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Как открыть бутылку без штопора? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Чем можно открыть вино, если нет штопора?

Открыть бутылку вина без штопора может быть немного труднее, но есть несколько методов, которые вы можете попробовать:

Использование ключа. Вставьте ключ в пробку под углом и попробуйте вращать его, чтобы поднять пробку.

Использование отвертки. Вставьте отвертку в пробку и вращайте ее, держа бутылку крепко. Будьте осторожны, чтобы не повредить пробку.

Использование обуви. Оберните бутылку в толстый слой полотенца или носок, затем постучите днищем обуви о стену. Это может помочь вытолкнуть пробку.

Использование лезвия. Осторожно снимите верхний слой пробки лезвием и затем используйте ключ или отвертку для извлечения оставшейся части пробки.

Использование настенного угла. Вставьте дно бутылки в угол стены и надавите на нее, чтобы вытолкнуть пробку.

Использование вилки. Вставьте вилку между пробкой и горлышком бутылки, а затем вращайте вилку, чтобы вытолкнуть пробку.

Важно помнить, что при использовании этих методов нужно быть осторожным, чтобы не повредить бутылку или получить травмы.

Как открыть бутылку без штопора зажигалкой

Открыть бутылку вина без штопора с использованием зажигалки можно следующим образом:

Подготовка. Убедитесь, что у вас есть зажигалка и бутылка вина с пробкой.

Снятие верхнего слоя пробки. Используя нож или ножницы, аккуратно срежьте верхний слой пробки. Это сделает процесс выталкивания пробки проще.

Подготовка зажигалки. Откройте зажигалку и выдвиньте фитиль, чтобы создать максимальную длину пламени.

Обжигание пробки. Зажгите зажигалку и поднесите пламя к верхней части пробки, которая осталась в бутылке. Постарайтесь нагреть пробку равномерно вокруг краев.

Выталкивание пробки. Когда пробка начнет нагреваться, она может немного расшириться. Вы должны попробовать вытолкнуть пробку, приложив к ней усилие вверх. Используйте какую-то ткань или полотенце, чтобы защитить руки от горячей пробки.

Осторожность. Будьте осторожны, чтобы не обжечься, и продолжайте нагревать пробку, пока она не выйдет из бутылки.

Помните, что этот метод требует осторожности, и его следует использовать с умом, чтобы избежать травм или повреждения.

Как открыть бутылку методом сабраж

Метод сабража (sabrage) - это традиционный способ открытия бутылок игристого вина, такого как шампанское или игристое вино, с использованием клинка или другого тяжелого и острия предмета. Важно отметить, что этот метод предназначен исключительно для игристых напитков, где давление газа внутри бутылки может помочь безопасному отделению горлышка.

Вот как нужно делать сабраж:

Выберите правильный инструмент. Инструмент, используемый для сабража, называется сабля (saber). Он может быть специально предназначенным саблей или просто широким ножом с тупым лезвием.

Охладите вино. Убедитесь, что бутылка игристого вина хорошо охлаждена. Холодное вино создает больше давления внутри бутылки и облегчает отделение горлышка.

Удалите защитную капсулу. Снимите верхний слой фольги или металлической капсулы, чтобы обеспечить более легкий доступ к горлышку.

Найдите точку отделения. Используйте клинок сабли для поиска слабого места на горлышке бутылки. Это место обычно находится вдоль сваренного шва бутылки.

Выполните движение. Держа бутылку под углом около 45 градусов, совершите резкое движение клинком по бутылке вдоль горлышка. Давление внутри бутылки и резкое движение клинка обычно приводят к тому, что горлышко отделяется.

Обратите внимание. Горлышко бутылки может вылететь, поэтому обязательно направьте его в безопасное направление, чтобы избежать травм. Также рекомендуется держать руку на бутылке, чтобы удерживать ее в случае, если горлышко отделится слишком активно.

Практикуйте этот метод с осторожностью и только в случае, если у вас есть опыт и уверенность в том, что можете сделать это безопасно.

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