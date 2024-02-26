Как убрать пятно от вина на белой одежде: самый простой и быстрый способ

Вы узнаете, можно ли отстирать красное вино с белой рубашки, когда попробуете экстренный способ удаление пятна, в котором понадобится горячая кипяченая вода.

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Как убрать пятна от красного вина с одежды белого цвета / Скриншот YouTube

В ресторане или дома на досуге многие предпочитают провести время в хорошей компании и с бокалом вина. Благородный и вкусный напиток украшает вечера, но одно неловкое движение приводит к тому, что на одежде образуется белое винное пятно. Особенно неприятно, если это белая блузка или рубашка. Многие в такой ситуации интересуются, как вывести пятно от вина с одежды. Мы расскажем о способе, который сработает и вернет вашей рубашке ее белый цвет.

Какой водой отстирать красное вино

Подогрейте в чайнике воду

Если вы пролили вино на рубашку белого цвета, нужно действовать быстро, потому что вино стремительно впитывается. Для начала надо подогреть в чайнике воду и приготовить тазик. Лучше использовать тазик, а не идти в ванную и смывать все в раковину, чтобы кипятком не повредить гибкие шланги, сифон и гофру, поскольку они могут быть из пластмассы.

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Омываем винное пятно на рубашке водой

Когда чайник закипел, берем рубашку, кладем ту часть ткани, которая с пятном от вина, в тазик, и сверху вниз льем воды на пятно. Нужно, чтобы вода смывала вино вниз. Смывать нужно до тех пор, пока ткань не станет полностью белой. Лить нужно постепенно, чтобы вода плавно смывала пятно.

В итоге пятно должно исчезнуть. После этого рубашку можно постирать в стиральной машине.

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