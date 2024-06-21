Видели все, но назначение знают единицы: для чего нужен 'язычок' в горле

Многие люди узнали о существовании дополнительного "язычка" в горле из кинематографа. Главред выяснил, для чего на самом деле от нужен.

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Для чего нужен внутренний язычок в горле - зачем его подрезают / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Небный язычок, маленький мышечный отросток в глубине рта, выполняет важные функции в организме. Хотя он небольшой по размеру, этот орган играет ключевую роль в процессах питания, речи и рефлекторных реакциях. О том, для чего нужен внутренний язычок, который ученые называют "небным язычком" рассказали эксперты медицинской образовательной платформы "Progress" в Instagram.

Для чего нам нужен язычок

Эксперты указывают на то, что в основном работа этого важного органа остается без внимания. Однако, он выполняет ряд важных функций, в частности:

1. Распределяет потоки воздуха и задает им дальнейшее направление движения.

"Мягкое небо является естественной перегородкой между ротовой и носовой полостями, а язычок, являясь прямым продолжением мягкого неба, играет роль индикатора для него", - указывают ученые. ⠀

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2. Язычок распределяет пищу, чтобы предотвратить попадание больших кусков в глотку, а также защищает от того, чтобы пища не попала в носоглотку.

"Когда пища касается язычка, то тем самым провоцирует спазм в горле, что не позволяет человеку подавиться. Этот маленький гигант способен вызвать, при необходимости, рвотный рефлекс, спасая нас от интоксикации", - говорится в статье. ⠀

3. Защищает от проникновения потока холодного воздуха, согревая его собственными сосудами.

"Так, язычок имеет не только собственные сосуды, через которые он набухает во время воспалительного процесса в горле, но и собственные мышцы, покрытые слизистой оболочкой", - отмечают врачи.⠀

4 Небный язычок влияет на формирование некоторых увулярных (согласных) звуков в речи.

Однако эксперты подчеркивают, что он может влиять на произношение некоторых звуков речи, но не имеет значительного влияния на тембр голоса или осиплость.

"У людей с полностью отсутствующим язычком незначительно меняется только произношение определенных согласных, но чаще эту функцию компенсаторно берет на себя мягкое небо", - указывают они.⠀

Какие могут быть патологии небного язычка⠀

У некоторых людей могут отмечаться аномалии в развитии язычка, такие как его удвоение, расщепление, форма, похожая на букву "Г", удлинение или даже его отсутствие. Обычно такие маленькие аномалии не имеют существенного влияния на их жизнь.

"Небный язычок может воспалиться. Это состояние называется увулит. Так же встречаются случаи возникновения на язычке папиллом вследствие непосредственного инфицирования ВПЧ", - отмечают врачи.

Зачем подрезают небный язычок - показания к укорачиванию небного язычка

Когда небный язычок слишком длинный, он может сгибаться и прилипать, что вызывает храп и может привести к ночному апноэ.

"В этом случае проводят комплексную операцию по укорачиванию язычка (в редких случаях его удаление), изменению формы мягкого неба, удалению миндалин и т.д.", - резюмировали специалисты.

Что известно о платформе "Progress" "PROGRESS" - медицинская образовательная платформа для врачей, официальный провайдер БПР №1023. За годы своего существования команда платформы перевела и опубликовала более 400 гайдлайнов и статей, провела более 60 онлайн и оффлайн мероприятий.

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