Почему коты делают смешные гримасы: ответ вас удивит

Коты делают много смешных вещей, однако мало владельцев догадывается, что на самом деле чувствуют любимцы в тот или иной момент.

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Почему коты делают смешные гримасы / коллаж: Главред, фото: unsplash

Хотя бы раз владельцы котов замечали странные выражения своих любимцев, но иногда смешная мордочка может означать какую-то эмоцию кота.

Блогер в Instagram опубликовала видео, где можно увидеть, как кот внимательно нюхает чей-то носок, отдергивается, а затем дергает свою мордочку. Подписчики поделились своими историями и объяснили, почему коты резко могут изменить свое выражение, передает издание Mirror.

"Это называется ответом Флемена. Такая реакция является поведенческой, которая наблюдается только у кошек. Это помогает им воспринимать интересные запахи, такие как феромоны - химические соединения, выделяемые, чтобы помочь другим представителям своего вида передавать сообщения о территории, размножении и идентификации", - пояснил подписчик, который занимается уходом за животными. видео дня

Любая кошка может использовать реакцию Флемена, как реакцию на запах, который она считает заслуживающим дальнейшего исследования. Среди таких запахов могут быть моча, грязное белье, выделения анальных желез, феромоны на лице других котов и все, что они считают интригующим или новым.

"Поэтому не обижайтесь, если они сделают странное выражение лица, после того, как почувствовали ваш запах, потому что на самом деле это не означает, что они считают вас вонючим", - добавила женщина.

Смотрите видео о том, как понять кота:

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