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Чем можно отпугнуть уличных котов: как решить пахучую проблему

Дмитрий Видоменко
24 апреля 2024, 09:44
"Чем можно отпугнуть уличных котов?" ‒ наверняка владельцы домов и арендаторы задавались этим вопрос. Главред, как обычно, разбирается в теме.
Коты-вальты
Чем можно отпугнуть уличных котов? / коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Чем можно отпугнуть уличных котов?

Существует множество способов отпугнуть уличных котов, не причиняя им вреда, сообщает проект "Советы впрок".

Запахи:

  • Цитрусовые. Кошки не любят запах цитрусовых. Разложите корки апельсинов, лимонов или грейпфрутов в местах, где часто бывают коты. Можно также использовать эфирные масла цитрусовых: распылите их на ватные диски или тряпочки и разложите в тех же местах.
  • Пряные травы. Кошки не переносят резкие запахи некоторых трав, таких как лаванда, розмарин, мята, перечная мята, тимьян и чеснок. Посадите эти травы в саду или разложите пучки сушеных трав.
  • Кофейная гуща. Используйте свежую или сушеную кофейную гущу. Её резкий запах отпугнет котов.
  • Уксус. Смешайте уксус с водой в равных пропорциях и распылите в местах, где бывают коты.
  • Аммиак. Запах аммиака также неприятен кошкам. Используйте нашатырный спирт, разбавленный водой (один к одному).

Предметы:

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  • Фольга. Шуршание фольги отпугивает многих котов. Разложите листы фольги в местах, где вы не хотите видеть котов.
  • Шипы и колючки. Кошки не любят ходить по острым предметам. Разложите вокруг участка шишки, ветки хвойных деревьев или колючую проволоку.
  • Ультразвуковые отпугиватели. Эти устройства издают ультразвуковой звук, который не слышен для людей, но неприятен кошкам.
  • Датчики движения с водой. Эти устройства распыляют воду в сторону движения, когда обнаруживают кошку.

Важно:

  • Не используйте ядовитые вещества или другие методы, которые могут причинить вред животным.
  • Если вы хотите отпугнуть котов только с определенной территории, например, с клумбы или детской площадки, огородите ее.
  • Помните, что кошки – это живые существа, и они имеют право на свою территорию. Будьте гуманны и используйте только те методы, которые не причиняют им вреда.

Вот несколько дополнительных советов:

  • Уберите источники пищи. Если на вашей территории есть мусорные баки или компостные кучи, которые могут привлекать котов, убедитесь, что они плотно закрыты.
  • Обеспечьте кошкам альтернативные места для туалета. Если кошки используют вашу территорию в качестве туалета, обустройте для них специальное место с песком или гравием в другом месте.
  • Стерилизуйте и кастрируйте домашних котов. Это поможет уменьшить популяцию бездомных котов в вашем районе.

Помните, что нахождение решения может потребовать времени и экспериментов.

Коты-вальты

Какой запах больше всего не любят коты?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как обоняние у каждой кошки уникально, и то, что отпугивает одну, может быть безразлично другой.

Однако, по результатам исследований, большинство котов не любят:

  • Цитрусовые: Апельсины, лимоны, грейпфруты, лаймы, мандарины.
  • Пряные травы: Лаванда, розмарин, мята, перечная мята, тимьян, чеснок.
  • Другие резкие запахи: Уксус, ацетон, аммиак, кофе, табак.

Важно отметить, что некоторые запахи, неприятные для кошек, могут быть безвредны для людей.

Поэтому, прежде чем использовать какой-либо метод отпугивания, необходимо убедиться, что он безопасен для детей и других домашних животных.

Вот несколько советов, как использовать запахи для отпугивания котов:

  • Разложите корки цитрусовых или пучки сушеных трав в местах, где часто бывают коты.
  • Нанесите несколько капель эфирного масла на ватные диски или тряпочки и разложите их в тех же местах.
  • Используйте спрей с цитрусовым или травяным ароматом.

Помните, что кошки – это умные животные, и они могут со временем привыкнуть к запаху. Поэтому, возможно, вам придется периодически менять методы отпугивания.

Какой запах отпугивает котов на улице?

На улице котов могут отпугивать различные запахи, но наиболее эффективными, как правило, являются:

Цитрусовые: Апельсины, лимоны, грейпфруты, лаймы и мандарины.

Пряные травы: Лаванда, розмарин, мята, перечная мята, тимьян и чеснок.

Другие резкие запахи: Уксус, ацетон, аммиак, кофе и табак.

Важно:

Не используйте ядовитые вещества или другие методы, которые могут причинить вред животным.

Если вы хотите отпугнуть котов только с определенной территории, например, с клумбы или детской площадки, огородите ее.

Помните, что кошки – это живые существа, и они имеют право на свою территорию. Будьте гуманны и используйте только те методы, которые не причиняют им вреда.

Вот несколько дополнительных советов:

Уберите источники пищи: Если на вашей территории есть мусорные баки или компостные кучи, которые могут привлекать котов, убедитесь, что они плотно закрыты.

Обеспечьте кошкам альтернативные места для туалета: Если кошки используют вашу территорию в качестве туалета, обустройте для них специальное место с песком или гравием в другом месте.

Стерилизуйте и кастрируйте домашних котов - поможет уменьшить популяцию бездомных котов в вашем районе.

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