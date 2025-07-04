Разговоры Путина с Трампом влияют на 'жесткость' ударов по Украине - Мерц

Ключевые тезисы:
- Мерц увидел связь между разговором Трампа с Путиным и ударами по Украине
- Последняя атака РФ лишь подтвердила это впечатление
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц видит связь между телефонным разговором российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и дальнейшими массированными авиаударами по Украине. Об этом заявил представитель правительства Штефан Корнелиус на брифинге в Берлине, пишет Tagesschau.
"Канцлер на днях неоднократно заявлял, что у главы России есть определенный шаблон поведения: телефонные разговоры обычно сопровождаются еще более жесткими атаками", - сказал Корнелиус.видео дня
По его словам, удары России по Украине прошлой ночью лишь подтвердили это впечатление.
"Массированные удары по Украине после телефонного разговора Путина с Трампом говорят сами за себя", - подчеркнул спикер.
Кроме того, он выразил надежду, что эти атаки будут побуждать процесс принятия решений в отношении России, в частности относительно санкций.
"Пока президент США Дональд Трамп не принял убедительные предложения Евросоюза по усилению санкций против России", - говорится в сообщении издания.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновой удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.
Известно, что оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в частности дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.
Позже в Кривом Роге также прогремели взрывы. В городе было зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры.
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О персоне: Фридрих Мерц
Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.
25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.
По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.
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