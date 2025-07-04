Атака РФ на Киев: стало известно о первой жертве - детали

Значительные разрушения получила гражданская инфраструктура, в городе много поврежденных жилых домов.

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В столице из-за ночной атаки погиб один человек / коллаж: Главред, фото: ДСНС України

Кратко:

В общей сложности в столице пострадали 26 человек

Тело погибшего человека обнаружили в Святошинском районе

Больше всего пострадал Соломенский район

В результате комбинированной атаки на Киев в ночь на пятницу, 4 июля, погиб один человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Киев: на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара. В общей сложности в столице пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что ликвидация последствий атаки продолжается, проводится тушение пожара и разбор завалов. Сейчас вывезено более 300 т обломков строительных конструкций.

На месте работают кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности, пожарный робот, полиция, волонтеры украинского Красного Креста и другие службы города.

По информации начальника КГВА Тимура Ткаченко, тело обнаружили в Святошинском районе.

Кроме того, по его словам, среди пострадавших 10-летняя девочка.

Значительные разрушения получила гражданская инфраструктура, в городе много поврежденных жилых домов.

"Больше всего пострадал Соломенский район. На Отрадном - жилые дома, магазины. На других локациях поврежден частный дом, школы, кафе, гаражный кооператив, СТО. Также спасатели сейчас борются с огнем в зоне нежилой застройки. В районе повреждено более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений, много частных домов", - отметил Ткаченко.

По его информации, для жителей пострадавших домов на Соломенке развернуты штабы помощи. Здесь можно получить психологическую и юридическую поддержку, разъяснения относительно материальной помощи и все необходимые консультации. Они работают по адресам: Отрадный, 36В (школа №22) и ул. Новополевая, 106Б (гимназия №13).

Много жилья пострадало и в Святошинском районе - повреждения зафиксированы по меньшей мере на 6 локациях. По официальной информации, пострадали не менее 10 многоквартирных жилых домов, больше всего - на Леся Курбаса. На одной из локаций повреждены 2 и 3 этажа 14-этажного жилого дома, на другой - квартиры выгорели дотла со второго по пятый этажи.

В Днепровском районе обнаружены незначительные повреждения в нескольких локациях, рядом с учебным заведением нашли части вражеских дронов. А в Дарницком районе обломки обнаружили на открытой территории. В Шевченковском районе повреждены два жилых дома, которые еще не были заселены, поэтому, к счастью, никто не пострадал.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее Главред сообщал о том, что в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на налёт по Украине. Президент Украины назвал российскую атаку 4 июля "демонстративно внушительным и циничным ударом". Именно столица являлась главной мишенью.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.

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