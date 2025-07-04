"Огромное число дронов": в ВСУ раскрыли тревожные детали массированного удара РФ

Основной целью оккупантов ночью был Киев, подчеркнул Юрий Игнат.

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РФ массированно била дронами по Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

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Российские войска выпустили рекордное количество ударных БпЛА

Основной целью российских оккупантов ночью был Киев

Во время атаки по Украине российские войска выпустили рекордное количество ударных дронов-камикадзе, сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Огромное количество, это антирекорд для нас. К сожалению, противник атакует большим количеством БпЛА. 550 воздушных целей в целом и более 330 именно ударных Шахедов. Это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку", - сказал он в эфире информационного телемарафона.

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В то же время, отметил Игнат, было перехвачено немало целей. Он подтвердил, что основной целью оккупантов ночью был Киев. К отражению нападения привлекали все имеющиеся средства, также эффективными остаются мобильные огневые группы, несмотря на то, что россияне увеличивают высоту полета дронов. Также Украина наращивает способности БпЛА-перехватчиков.

/ Инфографика: Главред

"Дроновое ПВО становится одним из составляющих систем нашей противовоздушной обороны", — сказал Игнат.

Представитель ВС ВСУ добавил, что 4 июля не удалось сбить ни одной баллистической ракеты, и указал, что оккупанты модернизируют их и меняют тактику применения. Поэтому для защиты такого большого города как Киев одной батареи Patriot недостаточно, подчеркнул представитель Воздушных сил.

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Ранее Главред сообщал о том, что в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на налёт по Украине. Президент Украины назвал российскую атаку 4 июля "демонстративно внушительным и циничным ударом". Именно столица являлась главной мишенью.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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