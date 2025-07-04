"Огромное число дронов": в ВСУ раскрыли тревожные детали массированного удара РФ

Главное:
- Российские войска выпустили рекордное количество ударных БпЛА
- Основной целью российских оккупантов ночью был Киев
Во время атаки по Украине российские войска выпустили рекордное количество ударных дронов-камикадзе, сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Огромное количество, это антирекорд для нас. К сожалению, противник атакует большим количеством БпЛА. 550 воздушных целей в целом и более 330 именно ударных Шахедов. Это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку", - сказал он в эфире информационного телемарафона.
В то же время, отметил Игнат, было перехвачено немало целей. Он подтвердил, что основной целью оккупантов ночью был Киев. К отражению нападения привлекали все имеющиеся средства, также эффективными остаются мобильные огневые группы, несмотря на то, что россияне увеличивают высоту полета дронов. Также Украина наращивает способности БпЛА-перехватчиков.
"Дроновое ПВО становится одним из составляющих систем нашей противовоздушной обороны", — сказал Игнат.
Представитель ВС ВСУ добавил, что 4 июля не удалось сбить ни одной баллистической ракеты, и указал, что оккупанты модернизируют их и меняют тактику применения. Поэтому для защиты такого большого города как Киев одной батареи Patriot недостаточно, подчеркнул представитель Воздушных сил.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее Главред сообщал о том, что в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.
Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на налёт по Украине. Президент Украины назвал российскую атаку 4 июля "демонстративно внушительным и циничным ударом". Именно столица являлась главной мишенью.
Как сообщалось ранее, российские оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.
Больше новостей:
- Украина создает подразделения с дронами-перехватчиками: в ВСУ раскрыли детали
- Дроны РФ атаковали Харьковщину: есть разрушения и пожары, четверо пострадавших
- Дрон РФ попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, есть пострадавшие
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред