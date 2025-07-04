Пока Путин и Трамп говорили о мире, РФ бомбила: Зеленский отреагировал на налёт по Украине

Главные тезисы Зеленского:
- РФ нанесла удар сразу после разговора Путина с Трампом
- Больше всего от атаки РФпострадал Киев
- Мир должен ответить оккупантам санкционным ударом
Страна-агрессор РФ нанесла по Украине один из самых масштабных воздушных ударов. В общей сложности оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе не менее 330 российско-иранских "Шахедов". Также враг применил ракеты, в том числе баллистические. Сейчас продолжается тушение пожаров и разбор завалов.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, это был "демонстративно внушительный и циничный удар".
"Причем первые воздушные тревоги в наших городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора президента Трампа с Путиным. Россия еще раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, именно столица Украины являлась главной мишенью российского удара в ночь на 4 июля. Только около 9 часов утра в Киеве был отбой воздушной тревоги.
Также от сегодняшнего российского удара, кроме Киева, пострадали еще и Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. По состоянию на данный момент известно о 23 раненых. Всем оказывается помощь.
"Много мест падения обломков дронов и ракет. К сожалению, есть и прямые попадания", - добавил президент.
Он подчеркнул, что силам ПВО удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами РЭБ. Кроме того, начали работать дроны-перехватчики.
"Очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров по защите от баллистики. "Петриоты" и ракеты для них - реальные защитники жизни", - сказал Зеленский.
Украинский лидер призвал ввести против страны-агрессора санкции.
"Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они ощущали соответствующие санкционные и другие удары по их экономике, их заработкам, их инфраструктуре. Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это зависит от партнеров, прежде всего, от Соединенных Штатов", - заявил Зеленский.
Смотрите видео - Последствия массированной атаки РФ на Киев:
Атака на Киев 4 июля - что известно
Как писал Главред, в ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары.
Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в столице пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. По состоянию на утро – более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.
Минувшей ночью оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в том числе дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.
В результате ночной атаки на Киев возникли повреждения железнодорожной инфраструктуры. "Укрзализныця" сообщила о задержках некоторых поездов.
Из-за атаки РФ и пожаров в столице ухудшилось состояние воздуха. Жителей города призвали по возможности не выходить на улицу, закрыть окна и двери, одеть маски и пить много воды.
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