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РФ запустила баллистику и "Шахеды" на Киев: вспыхнули пожары, десятки пострадавших

Анна Ярославская
4 июля 2025, 06:56
875
В ночь на 4 июля Киев находился под массированной комбинированной атакой России.
Псоледствия ночной атаки на Киев
Последствия ночной атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • РФ запустила по Киеву дроны и ракеты
  • В столице повреждены жилые дома, есть пострадавшие

В ночь на 4 июля российская оккупационная армия нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву и области. В городе прогремели взрывы, вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

По предварительным данным, было запущено около 100 дронов, 5-7 ракет "Искандер-М", 4 "Искандер-К" и 2 "Кинжала". Основная цель удара – Киев и область.

видео дня

Так выглядел приблизительный маршрут ракет и дронов минувшей ночью:

Маршрут ракет и дронов во время атаки 4 июля
Маршрут ракет и дронов во время атаки 4 июля / t.me/war_monitor

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, по состоянию на 04:40 утра в столице подтверждены семь пострадавших. Среди них мужчины и женщины от 25 до 57 лет. Раненые имеют травмы разной степени: политравма, ожоги, резаные раны.

Ткаченко подчеркнул, что количество пострадавших может увеличиться.

Смотрите видео - Как выглядит многоэтажка в Киеве после вражеской атаки:

Скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в 06:42, что количество пострадавших в Киеве возросло до 19. Пять человек получают помощь амбулаторно, 14 - госпитализировали.

По его словам, последствия вражеской атаки фиксируются более чем на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах. Повреждены жилые застройки.

Последствия атаки РФ по районам:

  • В Днепровском районе обломки БпЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения.
  • В Соломенском районе падение обломков на нежилую застройку, а также на территории гаражного кооператива. Горели склады и админздание.
  • В Святошинском районе обломки упали на территорию складов и двора 16-ти
  • этажного жилого дома. Горели автомобили и территория частного сектора.
  • В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории.
  • В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом. Также пожар в частном секторе.
  • Повреждено медучреждение в Голосеевском районе столицы.

Стоит отметить, что после атаки в городе вспыхнули пожары, в результате чего город окутал дым в разных районах. Жителям советуют закрыть окна.

Смотрите видео - Как выглядит Киев после ночной атаки РФ:

РФ запустила баллистику и 'Шахеды' на Киев: вспыхнули пожары, десятки пострадавших

В результате ракетной атаки значительные разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы Фастовщины Киевской области.

Спасатели ликвидировали пожар кровли многоэтажки и возгорание 7 частных гаражей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

  • Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля
    Последствия атаки дронов на Киевщину 4 июля Фото: ГосЧС

В результате ночной атаки России на Киев повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение пассажирских поездов частично ограничено, а отдельные рейсы задерживаются до двух часов, сообщает Укрзалізниця.

"Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до двух часов. Kyiv City Express в настоящее время выполняет маршруты только по северному полукольцу Святошин – Почайна – Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения", - говорится в сообщении.

Последствия ночной атаки РФ
Последствия ночной атаки РФ / t.me/UkrzalInfo

В компании сообщили, что для уменьшения неудобств компания уже задействовала резервные тепловозы, чтобы обеспечить доставку пассажиров в пределах столицы на участке Святошин – Киев-Пассажирский.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу дронами. Прогремели взрывы. В результате атаки поврежден 9-этажный дом, 50 человек эвакуировали, четыре человека пострадали.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что спасатели спасли пять человек, которые были заблокированы на верхних этажах. Среди них – двое детей. В больницу госпитализированы три пострадавших.

В ночь на среду, 2 июля, российская армия атаковала Украину дронами Шахед. Около трех часов ночи в Харькове прогремели взрывы. Под вражескими ударами оказались Новобаварский район Харькова и Купянский район области.

В ночь на понедельник, 30 июня, Харьковская область подверглась очередной атаке российских беспилотников. В нескольких населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

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