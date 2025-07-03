Есть проблема: в Третьей штурмовой бьют тревогу из-за защиты Украины от атак РФ

Военный сообщил, что нужно Украине для более эффективного отражения вражеских ударов.

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В Третьей штурмовой сообщили о дефиците радиолокационных станций / Коллаж: Главред, фото: 103 ОБр ТрО, скриншот из видео

Что сказал Зайченко:

Украинская ПВО не успевает адаптироваться к модернизированному оружию РФ

Дефицит РЛС уменьшает эффективность ПВО

Украина испытывает острую нехватку критических ресурсов для эффективной защиты от атак страны-агрессора России с воздуха. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал лейтенант 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Зайченко.

По его словам, украинская система обороны не успевает адаптироваться с нужной скоростью к модернизациям российских ракет и дронов, которые противник запускает во время атак.

видео дня

Зайченко отметил, что решить эту проблему можно путем создания подразделений противовоздушной обороны корпусного уровня с собственными средствами поражения, которые смогут прикрывать районы обороны и контролировать коридоры воздушных пролетов.

Военный также отметил, что в Украине существует дефицит РЛС, которые обеспечивают точное обнаружение воздушных целей, фиксируют их высоту и скорость, что является основой эффективной противовоздушной обороны.

"Вот то, что не хватает нам от партнеров, это зенитно-ракетные комплексы, ближние, малого, среднего действия, которые бы позволяли бы уничтожать, здесь больше речи идет о ракетной обороне, противоракетной обороне. Из этого не хватает, к сожалению. Поэтому стараемся мы уничтожать хотя бы какой-то процент, там, где находимся мы, мы от себя готовы делиться и опытом, и наработками, потому что технологии передовые, и они еще не стоят вооружены системно. Здесь все зависит от высших руководящих органов", - пояснил он.

Проблемы защиты Украины от атаки РФ - что известно

Напомним, Главред писал, что Украина располагает достаточным количеством ракет для отражения российских воздушных ударов лишь до конца лета, после чего может наступить крайне опасная ситуация.

Ранее сообщалось, что Россия начала самые масштабные с начала полномасштабного вторжения воздушные удары по Украине, что свидетельствует о существенной эскалации со стороны Москвы и снижает шансы на мирное урегулирование.

Недавно президент Владимир Зеленский резко отреагировал на новость о приостановлении военной помощи США Украине из-за постоянной потребности как минимум в средствах ПВО.

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Об источнике: 3 ОШБр Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

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