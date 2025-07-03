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Есть погибшие и десятки раненых: новые детали мощных взрывов под Житомиром

Алексей Тесля
3 июля 2025, 15:24
144
Спасатели подтвердили, что во время взрывов погибли два человека, пострадали еще 82 человека.
Житомирская область
В Житомирской области прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Важно:

  • Во время взрывов погибли два человека, пострадали еще 82 человека
  • Из разрушенного дома был спасен ребенок

Во время ликвидации последствий взрывов, произошедших в среду в селе Березина Житомирской области, из разрушенного дома был спасен ребенок.

"Во время проведения работ из разрушенного дома чрезвычайщики спасли девочку (ориентировочно 4 лет): с различными травмами ее вынесли из дома и передали медикам", - сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели подтвердили, что во время взрывов погибли два человека, пострадали еще 82 человека.

"К сожалению, погибли два человека: их тела из-под завалов достали спасатели. Сейчас известно о 82 пострадавших. В больницах находятся 38 граждан, среди них - четверо детей", - сообщили в службе.

Спасатели также оказали помощь различного характера 15 людям, в частности, эвакуировали из разрушенных домов и передали их медикам. Кроме того, спасатели совместно с представителями органов власти эвакуировали из села 78 жителей.

По информации, на месте происшествия работали 106 спасателей, психологи и 25 единиц техники ГСЧС Житомирщины, медики, полиция, волонтеры Отряда быстрого реагирования областной организации Украинского Красного Креста и другие соответствующие службы.

  • Взрывы в селе Березина
    Взрывы в селе Березина ГСЧС
  • Взрывы в селе Березина
    Взрывы в селе Березина ГСЧС
  • Взрывы в селе Березина
    Взрывы в селе Березина ГСЧС
  • Взрывы в селе Березина
    Взрывы в селе Березина ГСЧС
  • Взрывы в селе Березина
    Взрывы в селе Березина ГСЧС
  • Взрывы в селе Березина
    Взрывы в селе Березина ГСЧС
  • Взрывы в селе Березина
    Взрывы в селе Березина ГСЧС
  • Взрывы в селе Березина
    Взрывы в селе Березина ГСЧС

Как сообщалось, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесено уголовное дело по инциденту на трассе М-06 вблизи с. Березина на Житомирщине, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко.

Он также отметил, что утром, после окончания комендантского часа, движение по трассе было восстановлено.

Взрывы в Житомирской области - новости по теме

Как писал Главред, количество жертв продолжает расти. На Житомирщине взорвалось предприятие, среди пострадавших четверо детей, еще одного человека ищут.

Напомним, ранее возле Житомира прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что это произошло вблизи областного центра на трассе в сторону Киева. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, патрульная полиция сообщила об организации двустороннего движения по полосам в направлении города Киева на автодороге М-06 Киев - Чоп в Житомирской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram Патрульной полиции после взрывов в Житомирской области.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия. ​​​​​​​

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Житомирская область взрыв
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