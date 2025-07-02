Полковника взорвали дальнобойной ракетой: детали ликвидации топ-офицера РФ

Ликвидация Руслана Горячкина — это не просто устранение одного из старших офицеров, а серьёзный удар по всей системе управления войсками РФ.

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ВСУ нанесли удар ракетой Storm Shadow / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот YouTube

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В результате атаки был уничтожен полковник РФ Руслан Горячкин

Уничтоженный офицер играл ключевую роль в принятии решений на фронте

Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу 8-й гвардейской общевойсковой армии России в оккупированном Донецке. В результате атаки был уничтожен полковник Руслан Горячкин, временно исполнявший обязанности командира этого военного соединения.

По предварительным данным, удар был нанесён с применением ракет Storm Shadow. Военный аналитик и офицер ВСУ Андрей Ткачук заявил в эфире телемарафона, что эта операция является ярким примером удара на средней дистанции — так называемого middle strike, который выводит из строя управленческую вертикаль противника.

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По словам Ткачука, ликвидация Горячкина — это не просто устранение одного из старших офицеров, а серьёзный удар по всей системе управления войсками на уровне оперативного командования. Уничтоженный офицер играл ключевую роль в принятии решений на фронте и обеспечении выполнения боевых задач.

/ Инфографика Главреда

"Он был влиятельной фигурой, отвечающей за функционирование определённого участка линии фронта. Главное здесь — это успешное применение ударов средней дальности, которые подрывают логистику и командную структуру российских войск", — пояснил Ткачук.

Он добавил, что аналогичная тактика активно используется и в Запорожском направлении. Украинская разведка наносит удары по штабам, военным эшелонам и скоплениям российских солдат в прифронтовой зоне.

Кроме того, по его словам, были поражены другие вражеские объекты в Донецке, Луганске и Ясиноватой. В числе целей — топливные базы, производства FPV-дронов и объекты радиоэлектронной борьбы.

"Видим первые плоды весенних договорённостей с зарубежными партнёрами. Именно они позволяют нам эффективно реализовывать такие удары средней дальности", — резюмировал Ткачук.

Как ранее сообщал Главред, в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Ранее сообщалось о том, что командующий 8-й армии РФ был ликвидирован в Донецке. Российский полковник был ликвидирован во время удара по Донецку.

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О персоне: Андрей Ткачук Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.

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