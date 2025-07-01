В России разбился многоцелевой истребитель Су-27 - удалось ли выжить экипажу

О чем говорится в материале:
- В России разбился истребитель Су-27
- Экипаж успел катапультироваться
Сегодня, 1 июля в России упал многоцелевой истребитель Су-27. Пилоты успели эвакуироваться. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что инцидент произошел в Нижегородской области РФ.
По данным росСМИ, предварительно речь идет об истребителе Су-27, который разбился вблизи города Кулебаки. Оба пилота успели катапультироваться - одного из них уже нашли, поиски второго пилота продолжаются.
Российские медиа со ссылкой на собственные источники сообщают, что самолет полностью уничтожен. На месте происшествия работают пожарные службы.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 мая 2025 года в Орловской области России произошла авиакатастрофа. По данным российских СМИ, упал многоцелевой вертолет Ми-8.
Ранее, 2 апреля, в Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 во время выполнения планового полета. Эту информацию подтвердили российские СМИ со ссылкой на министерство обороны.
Еще ранее, 26 апреля 2023 года, в России загорелся в воздухе и потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31.
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Что известно об истребителе Су-27?
Су-27 - советский тяжелый многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвертого поколения. После распада СССР производился в России. Об этом сообщает Википедия.
Этот самолет имеет высоту 5,9 м, его длина - 21,9 м, а размах крыла - 14,6 м. Масса Су-27 без дополнительного снаряжения составляет 16,3 т, а максимальная масса с полной загрузкой - 30 т. Он может подняться на высоту до 18 500 ми разогнаться до скорости 2 500 км/с. Максимальная дальность полета составляет 3900 км, а боевой радиус - 1 500 км.
Истребитель вооружен 30-мм авиационной пушкой ГШ-3-1, также он имеет 9 внешних узлов для подвески управляемых ракет ближнего и дальнего радиуса классов "воздух-воздух" и "воздух-земля". Он может обнаружить воздушные цели на расстоянии 35-100 км и одновременно захватить до 10 объектов. При этом Су-27 может вести огонь только по одной цели, наводя одну или две ракеты.
Наземные цели могут быть зафиксированы, если передвигаются со скоростью не менее 15 км/ч. Надводные объекты могут быть засечены на расстоянии до 350 км.
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