Украинцам за рубежом упростили нотариальные услуги: что изменится с 1 июля

По убеждению главы МИД, новая система позволит сэкономить время и деньги для украинцев.

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Украинцам за рубежом упростят нотариальные услуги / коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/andrij.sybiha

Кратко:

Украинцы за рубежом получили доступ к новой системе нотариальных услуг МИД

Все процедуры подачи и обработки документов теперь можно сделать онлайн

Министерство иностранных дел Украины переводит в онлайн-режим возможность подачи документов для получения нотариальных услуг в 40 дипломатических учреждениях за рубежом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook.

"Сегодня я рад сообщить о пилотном запуске в первых 40 зарубежных дипломатических учреждениях новой услуги в одной из ключевых консульских сфер. Это автоматизированный нотариат", - отметил Сибига. видео дня

В частности, с 1 июля украинцы за рубежом получили доступ к новой автоматизированной системе нотариальных услуг МИД. По убеждению главы МИД, новая система позволит сэкономить время и деньги для украинцев, а также разгрузит работу консулов.

Так, главное нововведение заключается в том, что все процедуры подачи и обработки документов теперь можно сделать онлайн, без необходимости физического посещения дипучреждения.

"Вместо долгого ожидания, путешествий, оформления - теперь удобная онлайн процедура и впоследствии короткий визит, чтобы только забрать готовый документ", - добавил Сибига.

Он отметил, что ранее гражданин должен был лично прийти и подать все необходимые документы в бумажном виде, написать заявление собственноручно; сообщить, какие именно полномочия он собирается передать другому лицу, согласовать с консулом текст необходимой доверенности; оплатить консульский сбор (обычно на почте или в банке), а затем ожидать печати доверенности консулом и ее получения во второй половине дня. Иногда, в случае отсутствия какого-то документа или неуверенности в том, какой именно текст доверенности подойдет для дальнейшего использования, гражданину приходилось посещать дипломатическое учреждение еще раз в другой день. Все это отнимало время, средства, ресурсы.

"Отныне, с запуском цифрового нотариата, гражданин в удобное для него время через надежную и доступную систему е-Консул подает онлайн заявление на совершение нотариального действия, загружает образец необходимой доверенности или нотариального заявления, подгружает все необходимые документы. Система подсказывает, какие документы должны быть представлены для совершения того или иного действия", - сообщил министр.

После этого консульское должностное лицо обрабатывает поданную информацию и дает согласие на оформление нотариального документа.

"В случае выявления каких-то несоответствий заявителю направляется сообщение с конкретными рекомендациями по их устранению. Система формирует нотариальный документ и направляет лицу сообщение о готовности его удостоверить и необходимости оплатить консульский сбор", - добавил Сибига.

После этого гражданину остается записаться в е-очередь на получение готового документа, прибыть в дипломатическое учреждение в определенное время, лично подписать документ и, после внесения консулом информации в реестр нотариальных действий, получить оформленный документ.

Как уточнил глава МИД, с сегодняшнего дня граждане Украины уже имеют доступ к этому пилотному проекту по автоматизации нотариальных услуг в посольствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.

Украинцы заграницей - последние новости:

Как сообщал Главред, теперь украинцы не будут платить за роуминг в 27 странах ЕС. Украина присоединяется к европейской инициативе "Roam like at Home", рассказал премьер-министр.

В то же время переселенцам, которые вернутся из-за границы, предлагают работу. Из-за сокращения украинского населения, государству нужна рабочая сила.

Недавно сам президент Украины Владимир Зеленский выдал заявление о беженцах, которые выехали за границу. Он подчеркнул, что Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи. В то же время он заявил, что страна не может давить и побуждать людей к возвращению.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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