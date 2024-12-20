Украинцам за границей упростили жизнь: МИД запускает систему 'е-Консул'

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое упрощает процесс получения консульских услуг за рубежом.

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МИД запустил "е-Консул" для украинцев за рубежом / Колаж: Главред, фото: УНИАН

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МИД упростил предоставление консульских услуг украинцам за рубежом

Подавать заявки на консульские услуги можно через систему "е-Консул" или приложение "Дія" видео дня

В пятницу, 20 декабря, Кабинет министров Украины принял постановление, которое запускает экспериментальный проект "е-Консул" для украинцев за рубежом. Нововведение позволит упростить доступ к нескольким важным услугам. Об этом сообщило МИД Украины.

Постановление, разработанное Министерством иностранных дел Украины, позволяет украинцам за рубежом подавать заявки на консульские услуги через систему "е-Консул" или приложение "Дія". Как отметил министр иностранных дел Андрей Сибига, это является частью стратегии развития современной, мобильной и цифровой консульской службы.

Согласно постановлению, украинцы за рубежом смогут получить новые услуги:

оформление ID-карт с доставкой готовой карточки по почте (необходим только один визит в посольство или консульство для подачи документов);

оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующей доставкой готового паспорта;

регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через дипломатические представительства;

обмен водительского удостоверения или получение его после потери или похищения;

комплексная услуга для оформления новорожденных: регистрация рождения, регистрация гражданства и внесение в реестры.

Заявления для получения этих услуг можно подавать через портал или мобильное приложение "Дія".

"Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИД путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это является реальной экономией времени и средств для наших граждан", - отметил глава МИД Андрей Сибига.

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Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект, который позволит украинцам в возрасте от 18 до 24 лет, обучающимся за рубежом, свободно выезжать из Украины. Народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что после принятия закона мужчины этой возрастной группы смогут получить все необходимые справки и стать на учет в сервисных центрах.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не будет давить на граждан, которые выехали за границу после начала войны, относительно их возвращения. Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи беженцев, но не может заставлять их вернуться.

Как сообщал Главред, мужчин в возрасте от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически будут вносить в реестр "Оберег". Парней до 25 лет, которые находятся за границей, будут ставить на воинский учет без прохождения медицинской комиссии.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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