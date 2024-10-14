Не обойдет и тех, кто за границей: мужчин до 25 лет будут ставить на учет без визита в ТЦК

Мужчин от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберіг". Парней до 25 лет, которые находятся за рубежом, также будут ставить на воинский учет без прохождения медицинской комиссии. Об этом сообщил Донецкий областной ТЦК и СП ссылаясь на постановление Кабмина №932.
Постановление позволяет автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистов. Это означает, что молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости лично посещать территориальные центры комплектования и проходить медицинскую комиссию. Информация о них будет автоматически собираться из государственных реестров, что существенно сэкономит время как для работников ТЦК, так и для призывников.
Обновленные данные о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут поступать из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы. Донецкий ТЦК отметил, что это поможет избежать ситуаций, когда повестки направляются умершим лицам или тем, кто находится под стражей, а также исправить ошибки в персональных данных.
"Молодые люди от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Оберег" без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом", - пояснили в ТЦК.
Актуальность электронных военных документов для мужчин в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, будет проверяться через сотрудничество с ГМС. Это обеспечит точность данных и уменьшит вероятность ошибок при проверке.
"Кроме того, ребята до 25 лет будут браться на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе те, которые находятся за рубежом", - отметили в ТЦК.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.
Военный учет украинцев - главное
Напомним, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и не обновили свои военно-учетные данные в ТЦК, не смогут получить или восстановить водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство. Это ограничение ввел Кабмин для поддержания мобилизации во время военного положения.
Также 26 сентября Министерство обороны Украины предложило ввести онлайн-форму постановки призывников на воинский учет через электронную идентификацию. В частности, планируется внедрение сервиса "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста" для получения персонализированных данных.
Также предлагается отменить военно-врачебные комиссии и медицинский осмотр при постановке на учет.
Как сообщал Главред, юноши, которым исполняется 17 лет, должны стать на первичный воинский учет. Начальник мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало отметил, что юноши приписываются к призывному участку через учебные заведения.
По его словам, основная приписка происходит с ноября по декабрь. После прохождения военно-врачебной комиссии им выдается приписное свидетельство, а данные вносятся в базу "Оберег".
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