Повестки в Украине начали вручать по-новому: в ТЦК рассказали, что предполагается

Глава Сумского областного ТЦК и СП рассказал о том, как происходит процесс вручения повесток с привлечением почтовых служб.

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В ТЦК рассказали об автоматизации процесса выдачи повесток / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Минобороны сообщило, что работает над автоматизацией процесса выдачи повесток. В частности, начат процесс вручения повесток по почте с использованием реестра "Оберіг". Об этом в интервью Главреду рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

По его словам, вручение повесток военнообязанным - является одной из мер оповещения населения.

"Хочу напомнить, что повестки вручаются в общественных местах, учреждениях и по адресам проживания", - подчеркнул он.

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Комментируя автоматизацию процесса вручения повесток, Сергей Монукало отметил, что по указанию высшего военного руководства введено централизованное оповещение военнообязанных через почтовые службы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

"С его помощью формируется электронная повестка, и, соответственно, начальник территориального центра комплектования и социальной поддержки, в чьей базе находится военнообязанный, накладывает цифровую подпись. После этого реестром направляется уже подписанная повестка на серверы Укрпочты", - указывает Сергей Монукало.

Как пояснил Сергей Монукало, после этого, работники "Укрпочты" распечатывают повестки, формируют почтовые отправления с описью вложения и отправляют их в адреса призывников. Процедура определена постановлением КМУ №560.

Что известно о новом законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Монукало Сергей Станиславович Монукало - начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Полковник ВСУ.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство обороны Украины работает над автоматизацией процесса выдачи повесток, которые будут генерироваться, подписываться электронной подписью и доставляться военнообязанным через "Укрпочту". Об этом заявил начальник Управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

В Украине также обновили правила мобилизации для мужчин в возрасте от 50 до 60 лет, которые могут быть призваны только по специальному мобилизационному распоряжению. Об этом рассказал Сергей Монукало, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного терцентра комплектования и соцподдержки.

Народный депутат Федор Вениславский, член оборонного комитета Верховной Рады, подтвердил, что такая практика является общей позицией военного руководства. По его словам, мужчин старше 50 лет призывают только при наличии дефицитных военных специальностей.

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