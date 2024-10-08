Некоторые уже погибли: Ким Чен Ын отправил свои войска в Украину - Коваленко

Северокорейские военные осуществляют надзор за качеством и использованием пхеньянского оружия оккупационной армией РФ.

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Ким Чен Ын отправил свои войска в Украину / Коллаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Глава Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что КНДР направила военных в Украину. Так он прокомментировал сообщение Минобороны Южной Кореи о том, что у Пхеньяна есть такие планы.

"Я рассказывал, что военные КНДР в ограниченных количествах, преимущественно инженерные, осуществляют надзор за качеством и использованием пхеньянского оружия русской армией", - написал Коваленко в своем Telegram-канале.

По словам Коваленко, некоторые северокорейские военные уже погибли.

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"Сами же боеприпасы и баллистические ракеты KN23 преимущественно низкого качества, о чем эти военные рапортуют Киму [Ким Чен Ыну, - ред.])", - добавил он.

Сравнение потенциала Южной Кореи и КНДР / Инфографика: Главред

Роль КНДР в войне в Украине - последние новости

О том, что КНДР отправит войска в Украину, еще в июле писал Интститут изучения войны. Сообщалось, что КНДР ежегодно будет получать от России до 115 миллионов долларов, если отправит в Украину три-четыре инженерные бригады, которых в стране около десяти.

В США ответили на возможную отправку войск КНДР в Украину.

В октябре во время выступления в парламенте министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что КНДР, вероятно, отправила своих военных в оккупированные Россией регионы Украины для поддержки ее военных действий.

Как ранее сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко пояснил, что присутствие военных КНДР на Донбассе связано с необходимостью контроля за северокорейским оружием, которое они поставляют России. Отмечается, что это оружие низкого качества, что требует соответствующего надзора.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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