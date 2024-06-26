"Станут пушечным мясом": в США ответили на возможную отправку войск КНДР в Украину

Углубление военного союза между Пхеньяном и Москвой дало повод для слухов о том, что РФ может попросить КНДР выделить войска для помощи в войне в Украине.

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Ким Чен Ын выразил полную поддержку войны России в Украине / Коллаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Если глава КНДР Ким Чен Ын отправит свои войска в Украину, чтобы они воевали на стороне страны-агрессора РФ, то они превратятся в "пушечное мясо". Об этом заявил представитель Пентагона, генерал-майор Пэт Райдер.

Как пишет южнокорейское издание Yonhap, углубление военного союза между Пхеньяном и Москвой дало повод для слухов о том, что Россия потенциально может попросить КНДР выделить свои войска для помощи в войне против Украины.

"Если бы я был руководством военного персонала Северной Кореи, я бы подверг сомнению свой выбор об отправке своих сил как пушечное мясо в незаконной войне против Украины", - сказал Райдер на брифинге для прессы. видео дня

Он добавил, что Штаты продолжат следить за ситуацией на фоне укрепления сотрудничества России и Северной Кореи.

Визит Путина в КНДР

18 июня глава страны-оккупанта Владимир Путин приехал с визитом в Северную Корею.

Глава КНДР Ким Чен Ын устроил помпезную и театральную встречу хозяину Кремля Владимиру Путину. Западные СМИ окрестили это "сумасшедшим пропагандистским шоу".

Ким лично встретил Путина в аэропорту Пхеньяна и сопроводил к автомобилю. По словам Кима, отношения между КНДР и Россией сейчас лучше, чем во времена СССР.

Делегации государств провели полуторачасовые переговоры. После этого состоялась личная встреча диктаторов. Российские СМИ опубликовали главные тезисы первых заявлений Путина и Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын выразил полную поддержку войны России в Украине и заявил о важности "стратегического баланса в мире".

20 июня стало известно, что во время визита в Северную Корею российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

В рамках поездки во Вьетнам Путин заявил, что не может исключать предоставление КНДР высокоточного оружия якобы в ответ на военную помощь стан Запада для Украины. Также диктатор рассматривает возможность изменения ядерной доктрины РФ в ответ на якобы дискуссии на Западе о "снижении порога для использования ядерного оружия и разработке менее мощного оружия".

Путин также рассказывал, что необходимости привлекать живую силу из Северной Кореи нет. Вместе с тем Россия массово набирает наемников со всего мира для непосредственного участия в войне против Украины.

В Белом доме заявили, что страна-агрессор Россия пытается собрать коалицию с другими странами, в частности с КНДР, Ираном, Сирией и, в определенной степени, с Китаем.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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